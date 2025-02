¿Ahorrar combustible? Vigila la velocidad, las ruedas y el maletero

Llegar a fin de mes sin sobresaltos seguro que ocupa uno de los primeros puestos en en la lista de deseos para este nuevo año. ... Y el gasto en combustible es uno de los agujeros negros por los que se cuela una parte importante de nuestro sueldo, sobre todo ahora que el Gobierno central ya ha retirado la ayuda de 20 céntimos por litro con la que se subvencionaba a los conductores, aunque transportistas, agricultores y pescadores podrán seguir beneficiándose de estas bonificaciones durante los próximos meses.

Pese a que los precios del combustible se han moderado, llenar el depósito del coche todavía supone un buen 'pico' para el bolsillo de los conductores, así que no está de más conocer unos cuantos trucos que nos ayuden a estirar el combustible.

Evita desplazamientos cortos

El primero es obvio, pero también básico: Usar menos el vehículo, sobre todo para desplazamientos cortos. Para que nos hagamos una idea, un turismo que consuma 4,5 litros cada 100 kilómetros, en sólo 3 km, prácticamente duplica su gasto. Si ese pequeño recorrido se hace de vez en cuando, puede que su bolsillo apenas lo note, pero si lo hace a diario la cosa cambia. Además, en este tipo de desplazamientos se suele conducir con marchas cortas, lo que dispara el consumo de combustible hasta un 18%.

A más velocidad, mayor consumo

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el consumo ideal de combustible se produce a una velocidad de 90 kilómetros por hora (km/h), pero la realidad es que pocos conductores van a ir a 90 cuando tiene la opción de hacerlo a 120 en una autopista. En este caso, el consumo se incrementa un 3%. Y si se pisa el acelerador hasta alcanzar los 140 km/h, el gasto en combustible puede llegar a duplicarse. No obstante, los expertos del Real Automóvil Club de España (RACE) explican que en autopista nuestro consumo es menor, porque mantenemos una presión constante en el acelerador y tocamos menos el freno. En cualquier caso, recomiendan no superar el límite máximo de velocidad si no queremos ver bajar la aguja del depósito antes de tiempo.

Conduce en marchas largas

Para lograr una conducción eficiente, los expertos de Midas, cadena especializada en el mantenimiento del automóvil, aconsejan circular con marchas largas. Además, recomiendan tener en cuenta el indicador que tienen algunos coches nuevos,que precisa cuándo cambiar de marcha. «Esta indicación es clave para optimizar el consumo, así como llevar el coche con un tipo de conducción adecuada. Es decir, si el vehículo tiene 'modos de conducción', se debe escoger el 'ECO', ya que de esta forma el consumo se reduce y, además, se contamina menos. De esta forma, evitaremos que el motor se revolucione más de lo necesario y ahorraremos, al tiempi que conducimos de una forma más sostenible. Este es un consejo que se vale tanto en carretera como en ciudad».

Arranca despacio

Otra cosa que se puede hacer para no despilfarrar combustible es arrancar el motor del coche sin pisar el acelerador. En los motores de gasolina se puede comenzar a circular justo después del arranque, mientras que en los de diésel se debe esperar unos segundos. «Usa la primera marcha sólo para el inicio. Cambia a segunda velocidad a los dos segundos o 6 metros aproximadamente. Comienza a conducir lentamente (20 km/h en 5 segundos para ahorrar hasta un 11% de combustible) y evita acelerar bruscamente», recomiendan en el RACE.

Atento a las ruedas

Los neumáticos influyen directamente en el consumo de carburante. Son los únicos elementos del coche que están en contacto con el suelo, por lo que un buen mantenimiento y una correcta presión harán que el consumo sea menor. «Si las ruedas no tienen la presión idónea que indica el fabricante, el vehículo tendrá que utilizar más fuerza para desplazarse», apuntan en Oscaro, plataforma de venta de recambios online. La Agrupación de Fabricantes de Neumáticos (AFANE) facilita otros tres consejos: Comprobar la presión de la rueda (siempre con los neumáticos en frío), chequear el dibujo (nunca debe ser inferior a 1,6 mm) y desgaste del mismo, y optar, por supuesto por el modelo más adecuado. «Un neumático sin la presión adecuada puede encarecer un 6% el consumo en carburante», indica Gerard Palau, director de Recomotor, que añade como recomendación planificar nuestros viajes. «En un atasco el consumo puede subir en unos 4 litros a los 100 km., ya que estamos continuamente en el momento de más consumo del vehículo, que es el de acelerarlo de 0 a 30km/h».

Cuidado con el peso extra

Por último, los expertos siempre recomiendan evitar sobrecargar el vehículo y no usarlo de trastero. Cuantos más kilos se deban poner en movimiento, más energía se consumirá. Antes de un viaje, revisa la carga de la baca, del habitáculo y del maletero de tu coche para dejar solo lo imprescindible. El combustible que metemos en el depósito también contará como peso extra, por lo que muchos fabricantes recomiendan llenar el tanque hasta el 50, 60 o 70% de su capacidad.