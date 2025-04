Así funciona la aerotermia, la calefacción de moda

La aerotermia es la calefacción de moda. Este sistema de climatización, que utiliza bombas de calor y sirve tanto para calentar una vivienda en invierno ... como para enfriarla en verano, es el más eficiente desde el punto de vista energético, ya que por cada kilowatio hora que consume aporta cuatro de calor. En el caso, por ejemplo, de una vivienda unifamiliar de unos 100 metros cuadrados ubicada en una comunidad con un clima similar al de Madrid, con un aislamiento térmico medio y una temperatura de confort de 22 grados, la diferencia de precio entre la aerotermia (574 euros) y el gas natural (976 euros) es de unos 400 euros al año y de casi 2.000 si la caldera es eléctrica (2.570 euros)», según los datos del estudio realizado por Selectra en el que se compara el consumo energético de los principales sistemas de calefacción.

Ahora bien, «aunque la aerotermia se puede instalar en todas las casas, en el caso de la rehabilitación de viviendas en edificios existentes es imprescindible que un profesional cualificado valore cuál es la mejor opción de generador de calor para cada caso concreto. Dicho esto, antes de instalar cualquier sistema es imprescindible pensar a largo plazo, no en este invierno, sino en los próximos veinte inviernos (y veranos). La prioridad debe ser la de reducir las pérdidas térmicas del edificio, garantizando la calidad del aire interior mediante la ventilación de las estancias con sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor, a la vez que se actúa en mejorar el aislamiento de las viviendas.

Dicha reducción de pérdidas térmicas permitirá seleccionar equipos de aerotermia de menos de la mitad de potencia, tamaño y precio, además también reducirá drásticamente los costes de uso, menor contratación de potencia eléctrica, consumo... amortizando la inversión mucho más rápido», aconseja Pedro Ruiz, responsable del departamento de Estudios y Legislación de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC).

Dos tipos de sistema

Cuando se habla de sistemas de climatización por bombas de calor, los expertos del sector se refieren básicamente a dos: los llamados 'aire-aire', una solución que requiere una instalación muy parecida a la del aire acondicionado y sirve tanto para calentar como para enfriar la casa; y la fórmula 'aire-agua', que calienta agua en lugar de aire y se distribuye por la vivienda a través de suelo radiante o radiadores. La primera se puede instalar en casi todas las casas sin grandes obras y «económicamente casi siempre resulta rentable», mientras que la segunda exige una inversión inicial elevada (a partir de 8.000 euros, según los estudios de mercado realizados por Selectra y la OCU) y no se puede colocar en todas las viviendas.

La aerotermia 'aire-agua' es una «muy buena opción para casas unifamiliares o de nueva construcción», explica Pedro Ruiz. Sin embargo, no suele compensar en pisos particulares, sobre todo si son pequeños. Además del importante desembolso inicial, este sistema exige la instalación de una unidad externa para la que no siempre hay espacio o, directamente, no se puede poner porque afecta a la estética de la fachada. «En esos casos, lo mejor es plantearse una instalación centralizada de la que se sirva todo el edificio. Es decir, que todos los vecinos del bloque se pongan de acuerdo para instalar este sistema de calefacción», añade el experto.

Otra diferencia de las bombas de calor respecto a los sistemas tradicionales de calefacción es su propio concepto. «Mientras una caldera de gas calienta la casa al momento, la aerotermia tarda más porque utiliza equipos de bajo consumo y poca potencia. Es mucho más barata, pero la vivienda tarda más en caldearse», recuerdan los expertos. De hecho, las bombas 'aire-agua' «pueden combinarse con suelo radiante o radiadores de baja temperatura para mejorar el rendimiento del sistema. También pueden funcionar con calefactores convencionales –si ya están instalados, abaratan significativamente la inversión inicial–, aunque se pierde eficiencia», precisan en la OCU.

Según el estudio realizado por el comparador Selectra, el precio de una instalación de aerotermia 'aire-agua' oscila entre los 8.000 y los 24.000 euros en función de las características de cada vivienda y se amortiza a partir del quinto año, mientras que el sistema 'aire-aire' resulta mucho más económico. «Una bomba de calor split de pared de 2,5 kilowatios (kW) de potencia y de buena calidad (estéticamente similares a las del aire acondicionado) cuesta entre 500 y 1.500 euros. Las hay más baratas, pero no suelen dar buenos resultados», advierten en la OCU.

Presupuesto

El coste de la instalación de estos aparatos «depende de la distancia entre las unidades interior y exterior y la facilidad de acceso al lugar donde se realice la instalación. A modo orientativo, una obra básica para bomba de calor 'aire-aire' puede costar entre 200 y 300 euros. Si la distancia entre ambas unidades es muy larga, habrá que sumar entre 20 y 30 euros por cada metro de canaleta o línea eléctrica que se necesite ampliar», especifican en la OCU.

¿Qué potencia se necesita? Para una habitación pequeña (12 metros cuadrados) es suficiente con un modelo de 2 kW, mientras que para una estancia de 30 metros cuadrados se necesita una potencia mínima de 3,5 kW. Cuando el espacio que se quiere calentar o enfriar supera esta superficie se puede elegir un modelo de 5 kW o dos de 2,5. «Comprar dos aparatos es más caro, pero la temperatura estará mejor distribuida», aseguran los expertos.