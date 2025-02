Ben Furman, psiquiatra infantil: «Muy pronto toda la población estará medicada»

Ben Furman es el psiquiatra de la terapia centrada en soluciones. «Cuando comencé a especializarme, en los años 80, el tratamiento era siempre un proceso ... largo. El paciente se reunía una o dos veces por semana con el terapeuta y las sesiones se prolongaban al menos unos años». El finlandés, que ha visitado varias veces España para participar en congresos de salud mental, se convirtió hace tiempo en el adalid de la terapia breve, «centrada no en el pasado, sino en el futuro; no en los problemas, sino en hallar soluciones». Treinta años después, Furman es la referencia.

- ¿Cómo de breve es su terapia?

- A veces tanto como para requerir diez o veinte sesiones, incluso una sola. Es una forma diferente de concebir la terapia, un viento fresco en un mundo muy conservador. Si pensamos en cuántas personas sufren problemas de salud mental, resulta obvio que con la terapia de larga duración sólo podremos ayudar a una pequeña fracción.

- ¿Hasta qué punto pesan en las terapias largas las razones económicas?

- En el mundo de la psicoterapia, el término económico tiene un significado diferente. La breve es una forma económica de terapia porque no requiere tanto recurso, lo que significa que muchas personas pueden recibir ayuda. La investigación dice que las terapias breves son igual de eficaces que las más largas, vigentes aún en algunos países.

- La terapia divertida, ¿mejor?

- Antes, la terapia era un asunto muy serio. Si ibas, estabas ansioso antes de la sesión y lo normal es que lo estuvieras también después. La idea es encontrar soluciones. Para hallarlas hay que ser creativo, pensar de forma diferente, y para ello hace falta una pizca de humor.

- ¿Sustituye a la medicación?

- Hoy en día es muy popular que los médicos administren medicación psiquiátrica a las personas que sufren ansiedad o depresión. No sólo a los adultos, también a los niños. Cada vez hay más niños que toman medicación y la gente no se da cuenta de los graves efectos secundarios que tienen estos fármacos, que son adictivos. No de la misma forma que las drogas callejeras, sino de otras maneras.

- ¿De qué modo son adictivos?

- Para muchas personas es muy difícil dejar de tomar antidepresivos si llevan usándolos unos años. Además, también causan muchos problemas sexuales. La medicación se ha convertido en una bola de nieve difícil de parar. Es necesario que todos nos interesemos por las formas modernas de terapia para intentar detener la bola de nieve. De lo contrario, pronto toda la población estará medicada, porque todas las personas tienen a veces problemas de salud mental.

- ¿Se hipermedica innecesariamente a muchos niños?

- Una de mis misiones en la vida ha sido desarrollar métodos no farmacológicos para ayudar a los niños con problemas de salud mental. Esa misión me llevó a desarrollar el método 'Yo soy capaz', que busca ayudarles a superar sus problemas con psicología y sin medicación. Tengo la gran esperanza de que la población de diferentes países despierte y se dé cuenta de que estamos cometiendo un gran error al medicar a todos nuestros niños.

- ¿Cuándo hay que medicar a un niño con TDAH?

- En cuanto se les pone una etiqueta se les condena a la medicación. Si queremos que superen sus problemas de concentración sin medicación, tendríamos que empezar por cuestionar el diagnóstico. Hemos de encontrar un nuevo término para que nuestros cerebros sean capaces de pensar en otras soluciones, no sólo en 'Ritalin' y otras versiones de anfetamina. No hay nada malo en el cerebro de estos niños. Con fármacos pueden volverse más tranquilos, pero eso no les ayudará a desarrollar ninguna habilidad.

- Consejo para niños. ¿Cómo puedo evitar que mis padres acaben en el psiquiatra?

- Muchos niños son muy difíciles de tratar. Profesores de todo el mundo se quejan de que cada vez son peores y de que han perdido toda autoridad. Los castigos ya no funcionan como antes.

- ¿Entonces...?

- Los educadores y los padres están abrumados y se quejan de agotamiento. No hay forma de volver a la antigua autoridad. Tenemos que encontrar un nuevo tipo de autoridad basada no en el poder, sino en la colaboración de una forma creativa en lugar de autoritaria y patologizadora.