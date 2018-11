La vecina más reivindicativa de Villanueva de la Serena cede el testigo Maruja Olivares, con un ramo de flores en un homenaje que le hicieron sus vecinos. :: f. h. Maruja Olivares deja después de 27 años la presidencia de la Asociación de Vecinos del Pilar o Barrio Nuevo | Con ella al frente, la barriada ha experimentado una gran transformación y ha conseguido numerosos servicios FRAN HORRILLO VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 25 noviembre 2018, 10:13

Maruja Olivares, una de las representantes vecinales más activas y 'guerrilleras' de Villanueva de la Serena, cede el testigo. Después de ayudar durante años a engrandecer a su barrio del Pilar, ha decidido tomarse un merecido descanso.

Las pasadas fiestas del barrio en octubre fueron las últimas en las que estuvo al pie del cañón ya que, pese a ser la presidenta y sus achaques de salud, no dudó en ponerse detrás de la barra para vender los tickets y colaborar como una más de su junta directiva.

Sin embargo, después de estar 27 años al frente de la asociación de vecinos del barrio del Pilar y tras algunos intentos fallidos de dejarlo, su decisión es irrevocable. Como admite, «hemos encontrado un grupo muy majo de gente joven, que seguro sabrá seguir peleando y trabajando. A mis 70 años, creo que me toca seguir disfrutando de forma más relajada del barrio».

Un barrio, conocido popularmente como Barrio Nuevo, que lleva en las venas ya que, como recuerda, «nací en la calle Donoso Cortés, y cuando me casé me vine a vivir a Arias Montano, por tanto he sido testigo de primera mano de cómo ha ido creciendo el barrio».

Maruja siempre ha sido una persona con don de gentes, cariñosa y popular. A los 13 años empezó a ayudar a su padre, que tenía una panadería, a vender el pan con un canasto y montada en una bicicleta: «Mi padre lo vendía con un carro y una mula, pero con la bicicleta yo llegaba más lejos. Así me fui haciendo con más clientela, y por ello al poco tiempo tuve que poner un carro delante de la bicicleta para poder llevar todo el pan que repartía por las calles y que ya no me cabía en el canasto». Como admite, «en aquellos tiempos que una niña joven fuera repartiendo en bicicleta llamaba mucho la atención».

A los 20 años, logró sacarse el carné de conducir tras estar estudiando 28 días, siendo la única mujer que se examinó en aquella ocasión. Así que con el carné bajo el brazo, se compró un 4L de tres velocidades, que le costó 35.000 de las antiguas pesetas, con el que estuvo repartiendo hasta que se casó. Tuvo tres hijos, y mientras que eran pequeños tuvo abierto en el barrio un quiosco de chucherías que cerró con los años, acabando su vida laboral como dependienta en una conocida panadería.

Cambio de rumbo

En definitiva, con este contacto tan directo con sus vecinos su popularidad fue creciendo y es por ello por lo que se prestó a dar un cambio de rumbo a su barrio y que, como recuerda, tuvo un punto de inflexión: «En unas fiestas, me asomé a la puerta de la calle y vi que no había nadie. Daba penita. Así que me dije que esto teníamos que potenciarlo, por lo que al día siguiente le dije a mi hija que escribiera un papel convocando a los vecinos, que puse por todos los comercios. Al final nos reunimos unos cuantos en un corralón, sentados en cajas de cerveza, y entre todos decidieron que yo me pusiera al frente de la asociación de vecinos y hasta ahora».

Con Maruja como presidenta, las fiestas del barrio del Pilar dieron un salto cualitativo y cada año atraen a más vecinos de todo el casco urbano. Aunque si por algo se ha caracterizado al frente de la asociación de vecinos, es por su carácter reivindicativo. Y es que en los últimos años, el Barrio Nuevo, además de crecer con más edificaciones de viviendas, ha crecido en servicios, pues hasta allí se llevó el segundo centro de salud, también se abrió un centro de mayores, se ha ampliado recientemente el colegio Cervantes, al tiempo que poco a poco se han ido instalando establecimientos necesarios, como una farmacia o un supermercado, y otros vinculados con la salud o la formación. Asimismo, el Ayuntamiento también está mejorando los acerados y la red de abastecimiento de todas las calles de la barriada.

«Al barrio no le falta ya de nada. Y es cierto que he pedido mucho, pero siempre lo he hecho no para mí, sino para mi barrio. Quizás, faltaría que modernizaran un poquito la avenida de Chile, que sigue estando casi como la ha conocido toda mi vida y luego tampoco está la gente muy contenta con todas las salas de juegos que se han ido abriendo y que es algo delicado», afirma.

En definitiva, que Maruja se marcha orgullosa y satisfecha con el trabajo realizado que, sin duda, saben reconocer sus vecinos, pues han podido comprobar como el barrio del Pilar es otro y ha sufrido una transformación excepcional gracias, en parte, al empuje de la que ha sido su presidenta los últimos 27 años.