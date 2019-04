Reduce a un atracador en Villanueva de la Serena al ir a comprar el pan Imagen de la tienda donde sucedieron los hechos. :: f. h. El vecino entró a una tienda y vio cómo un hombre encapuchado amenazaba a la dependienta, por lo que decidió intervenir F. H. Miércoles, 10 abril 2019, 08:57

villanueva de la serena. Entró en una tienda, vio un encapuchado que amenazaba a la dependiente y decidió intervenir. El atracador le atacó, pero consiguió reducirlo y retenerlo durante cinco minutos hasta que llegó la policía.

Casi 24 horas después, y aún con la voz entrecortada y nerviosa, recuerda Vicente -nombre ficticio para proteger su identidad- un episodio que tardará tiempo en olvidar. «El espíritu de supervivencia y el ver a esa chica en peligro y gritando me llevaron a actuar de esa manera».

Su acción evitó que el atracador de una tienda de alimentación en el barrio de Los Pinos de Villanueva de la Serena cometiera un delito. Este además fue detenido. Tras un forcejeo entre ambos, Vicente logró reducir al ladrón y durante algo más de cinco minutos le estuvo agarrando hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional y la Local.

«El espíritu de supervivencia y el ver a esa chica en peligro y gritando me llevaron a actuar», dice el responsable

Según narra Vicente a HOY, los hechos sucedieron el lunes en torno a las tres de la tarde, cuando, tras su jornada laboral, se pasó por la tienda de 'La sirenita guay', en Los Pinos, para comprar una barra de pan. Al entrar se topó con la joven dependienta gritando, al tiempo que recibía las amenazas de un individuo encapuchado y con el rostro tapado.

«Cuando entré y pregunté qué pasaba, la chica dijo que la estaban atracando, mientras que el otro no hacía más que decir cosas sin sentido. Me llegó a preguntar que qué es lo que haría en caso de que me estuvieran atracando y le contesté que, por supuesto, lo que haría sería defenderme. Y en ese momento se abalanzó sobre mí», relata.

Ambos se enzarzaron en un forcejeo, en el que logró reducir al asaltante. El vecino se quedó boca arriba, con la espalda pegada al suelo, y el atracador estaba en la misma posición, encima de él, pero tenía inmovilizadas la pierna y la cabeza. Vicente trataba de que se moviera lo menos posible. «Intentó zafarse y no hacía nada más que decirme que no apretara. Serían cinco minutos hasta que llegó la Policía, pero a mí se me hicieron eternos», recuerda.

Nadie acudió

Mientras tanto, y a petición de Vicente, la dependienta salió a pedir ayuda a la calle. Pero nadie acudió a la llamada. Sí lo hicieron los agentes de ambos cuerpos, que prácticamente llegaron al mismo tiempo y que comprobaron que había dos cuchillos y una navaja en el suelo. Creen que se le cayeron al asaltante, pero no llegó a esgrimir estas armas durante el atraco.

Asegura Vicente que en ningún momento pensó en que su vida pudiera correr peligro: «Fueron segundos los que tuve para reaccionar, ya que de repente me vi con él encima. No piensas en qué te pueda pasar, sino en sobrevivir. Quizás si hubiera tenido más tiempo para pensar hubiera ideado otro plan, pero todo sucedió muy rápido».

Lo que tiene claro es que «si volviera a verme en una situación así, volvería a actuar de la misma manera». En su círculo más íntimo, Vicente ha recibido infinidad de felicitaciones, incluidas las de los agentes policiales, pero prefiere preservar el anonimato: «No sé con quién me estoy jugando los cuartos, y yo tengo una familia. Además, yo a ese individuo no le vi ni la cara, porque la llevaba tapada. Lo que hice, lo hice de corazón, la chica está bien, yo también afortunadamente y no necesito ningún reconocimiento público».

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial ayer, y el juzgado decretó su ingreso en prisión.