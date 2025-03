La piscina municipal de Villanueva de la Serena abrirá el día 21 con el 75 por ciento del aforo

SOLEDAD GÓMEZ Miércoles, 16 de junio 2021, 07:47 Comenta Compartir

La piscina municipal de Villanueva de la Serena abrirá sus puertas el próximo lunes con una reducción de su aforo al 75%, lo que supone unos 900 usuarios. En esta ocasión, el horario será ininterrumpido de 12.00 a 21.00 horas de lunes a domingo, y se contará con dos franjas horarias destinadas a nadar o a uso terapéutico de 9.30 horas a 11.30 horas y de 20.30 horas hasta las 21.30 horas. Así lo ha anunciado la concejal de Deportes, Ana Pérez, quien ha aclarado que este año no habrá señalización en cuadrículas de la zona de césped «ya que Sanidad nos ha comunicado que no es necesario», ha dicho. No obstante, para garantizar la seguridad sanitaria, se han establecido diversos protocolos como es la medición periódica de los parámetros de cloro y ph, desinfección y limpieza de instalaciones «de manera constante», así como mediciones de dióxido de carbono «como indicador de ventilación en interior».

Igualmente, se hará una toma de temperatura a los usuarios antes de entrar al recinto, se controlará minuciosamente el aforo, se contará con alfombras para desinfectar el calzado y geles hidroalcohólicos.

El precio de la entrada individual de lunes a viernes es de 2,5 euros, y fines de semana y festivos de 3 euros. Además, se podrán adquirir bonos de 10 baños cuyo precio para adultos es de 20 euros, y para personas con discapacidad, pensionistas o niños, de 12 euros.

Todos los usuarios deberán estar registrados en la plataforma Sporttia para poder acceder a la piscina, siendo obligatorio reservar y pagar con monedero electrónico, informa Pérez.