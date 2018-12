«Es una pena que se esté perdiendo la tradición de los belenes» Domingo, 16 diciembre 2018, 11:04

Loli recuerda que la afición por el belén se la inculcó su madre: «Yo soy de Granada, y en Andalucía hay mucha tradición por los belenes. A mí me la inculcó mi madre. Cuando llegaba la Navidad, rompía la hucha donde iba depositando el dinerillo que me daba mi madre y me iba a los mercados. Lo primero que me compré a los nueve años fue una cajita con los misterios y los tres Reyes Magos de plástico. Al principio, mi madre me ponía una mesa de camping cubierta con una sábana blanca en el comedor y yo montaba el belén con las figuritas. Disfrutaba un montón». Con el tiempo, fue sustituyendo las de plástico por las de barro.

Loli no prohíbe a los visitantes que hagan fotos ni vídeos. Como indica, «me gusta transmitir lo que llevo dentro, ya que es una pena que la tradición de los belenes se esté perdiendo».