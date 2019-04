La ONCE dedica el cupón del 22 de abril a 'La Carrerita' Iglesias y Gallardo, ante el cupón en primer plano. :: f. h. Serán 5,5 millones de cupones los que se repartirán por el país, ilustrados con esta Fiesta de Interés Turístico Regional FRAN HORRILLO Jueves, 11 abril 2019, 08:45

La ONCE ha dedicado el cupón del próximo lunes 22 de abril a la procesión de La Carrerita. Por tanto, la Virgen de la Aurora y el Resucitado serán los protagonistas de este cupón del 'Día de la Jira' tras una petición realizada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena hace aproximadamente un año.

Un compromiso cumplido por parte de la ONCE, como explicado ayer el alcalde Miguel Ángel Gallardo, que permitirá hacer visible no solo en Extremadura sino también a nivel nacional, esta Fiesta de Interés Turístico Regional, tan importante para los villanovenses.

Gallardo ha puesto en valor el trabajo que la ONCE realiza. «La ONCE es solidaridad, igualdad, inclusión, un ejemplo de cómo con esfuerzo, las personas con capacidades distintas pueden conseguir su inserción laboral y poder vivir dignamente», señala Gallardo.

No es la primera vez que la ONCE dedica un cupón a la localidad villanovense, pues ya lo hizo cuando Villanueva de la Serena cumplió 150 años como ciudad. «Un cupón importante que nos representó a nivel institucional» subraya Gallardo, y, en esta ocasión, «estoy seguro que no quedará indiferente a nadie porque representa nuestra Fiesta de Interés Turístico Regional de nuestra Semana Santa, y que emociona a los villanovenses».

5,5 millones

Por su parte, Fernando Iglesias, delegado territorial de la ONCE, explicaba ayer que serán 5,5 millones los cupones que se repartirán por todo el territorio nacional y que pueden adquirirse ya hasta el mismo lunes 22, día de La Jira. De hecho, ayer muchos vendedores agotaron los cupones de La Carrerita.

Iglesias destaca sentirse orgulloso y emocionado por dar a conocer las fiestas de Extremadura fuera de la región. «Esperamos ayudar a que sean muchas las personas que se acerquen a ver este evento», señala. Éste ha querido poner en valor el trabajo que realiza la red de vendedores formada por personas con discapacidad. Son unas 72.000 personas, de los que 1.300 están en Extremadura.