Un año muy intenso en Estados Unidos Ana Ruiz, con el número 12, con su equipo de fútbol de Estados Unidos. :: HOY Dos alumnas, Ana Ruiz y Guadalupe Santos, narran su experiencia americana tras ser becadas por la Fundación Amancio Ortega FRAN HORRILLO Domingo, 29 julio 2018, 09:26

Un total de 500 alumnos españoles estudiaron 1º de Bachillerato el pasado curso académico en Estados Unidos y Canadá, merced a las becas concedidas por la Fundación Amancio Ortega. De este medio millar de estudiantes, 13 eran de nuestra comunidad autónoma, siendo dos de ellas alumnas villanovenses del IES Pedro de Valdivia.

Ana Ruiz Serrano y Guadalupe Santos Lambea han sido las dos privilegiadas, que han tenido la oportunidad de disfrutar de un año académico inmersas en una cultura y un país diferente al suyo. La experiencia no ha podido ser más enriquecedora, aunque ya de vuelta a casa, ambas coinciden en señalar que quizás estos diez meses pasaron demasiado rápido.

Ana viajó hasta Chicago y su llegada estuvo presidida por una mezcla de sensaciones. «Mi experiencia en Estados Unidos comenzó con un cúmulo de emociones: nerviosismo, intriga, inquietud, ilusión y, sobre todo, muchas ganas de conocer esa cultura que tanto me llamaba la atención. Pasé de estar con mi familia y amigos hablando mi lengua nativa, a estar en casa de unos completos desconocidos hablando inglés. Fue un cambio muy drástico», cuenta Ana Ruiz.

LAS FRASESAna Ruiz Estudiante «Lo que peor llevé fueron las comidas y acostumbrarme a sus horarios» Guadalupe Santos Estudiante «Tengo la sensación de que parte de mi corazón se ha quedado allí. Me encantaría volver»

Recaló en el seno de una familia, en la que se encontró con una 'hermana adoptiva' de Corea del Sur, su amiga Sejin. Al día siguiente ya estaban recibiendo clases en el Rockford Lutheran School. Un instituto, como reconoce, con una gran diversidad cultural ya que estudiaban chicos y chicas de diferentes nacionalidades. De españoles tan sólo estaba Ana y su amigo Jaime.

Como apunta, «el choque cultural entre mi nueva familia, mi hermana de acogida, mis compañeros de clase y yo fue tremendo».

Superados los primeros miedos, Ana empezó a integrarse y a valorar las pequeñas cosas. «Es gracioso, aprendes a valorar las pequeñas cosas, esas que en nuestro día a día pasan desapercibidas y que no prestamos atención. Una simple sonrisa o un abrazo de aquellos completos desconocidos, me mejoraba el día y me hacía más llevadero el inicio», dice. Eso sí, a lo que no se acabó de adaptar fue a los horarios. «Lo que peor llevé fueron las comidas. No llegué a acostumbrarme del todo. Se desayuna a las 9 de la mañana, la comida es a las 12 y cena a las 6 de la tarde. Y ese horario para un español resulta muy difícil», recuerda.

Durante su estancia le enganchó el deporte. Se apuntó a cross country y a fútbol y en ambos consiguió llegar muy alto con su equipo.

Ana valora el hecho de caer en «una fantástica familia, que no escatimó medios ni recursos en enseñarme el Estado de Illinois a bordo de una autocaravana». Además, en su cumpleñaos le regalaron un viaje a Washington que no olvidará.

En el centro del país

Por su parte, el destino de Guadalupe estaba en Ohio, un Estado en el centro del país. Los primeros días los dedicó a conocer el entorno, tuve su fiesta de bienvenida de la comunidad y conoció mi instituto, el Watkins Memorial High School, sobre el que giró toda su estancia.

En el centro estaban cuatro estudiantes internacionales y Guadalupe era la única española. Eso no quita para que califique de «maravillosa» su experiencia en el High School. «Me he sentido querida, integrada y, en definitiva, he formado parte de él. Viví maravillosos bailes y ceremonias, como la 'Home Coming' o la 'Prom'. Recuerdo las grandes fiestas que organizábamos en la grada del estadio los viernes viendo jugar al equipo de fútbol del centro, o los encuentros de Marching Bands e incluso yo participé en la 'powderpuff', un evento en el que por un día las chicas son las que juegan a fútbol americano y los chicos hacen de 'cheerleaders' enfrentándose las juniors a las seniors. Y como me gusta practicar deporte y allí lo hacen como actividad extraescolar, hice 'Cross Country' en otoño, 'Track & Field' en primavera y tuve la suerte de poder practicar natación en invierno, mi deporte favorito».

De hecho, formó parte del equipo de natación del centro, con el que consiguieron quedar campeones del Condado de Licking tanto los chicos como las chicas, por primera vez en su historia. E incluso hicieron récord del instituto en relevos, por el que su nombre figura en el tablón del centro.

Como anécdota, y como estudiante internacional, tuvo que realizar una presentación a sus compañeros para que supieran cual era su lugar de origen y, como apunta, «si eres española y de Villanueva de la Serena, qué mejor que llevar una tortilla de patatas para deleite del público asistente». Fue todo un éxito.

Además, Guadalupe se alegra de haber conocido la vida de los amish, visitando un poblado y cómo se vive la fe desde la perspectiva de la Iglesia Baptista de 'Jersey Church', con sus conciertos, convivencias e interpretaciones de la Biblia. También viajó a California y, como reconoce, «aquellos días en Santa Mónica, Los Ángeles, Hollywood, con los estudios Universal, y San Francisco fueron inolvidables, ya que es el viaje más increíble que he realizado en mi vida, hasta el momento».

El caso es que, cuando se quiso dar cuenta, estaba en el acto de graduación lanzando hacia arriba el birrete. «De Estados Unidos me traigo grandes amigos, una 'sister' alemana y grandes experiencias. Tengo la sensación de que parte de mi corazón se ha quedado allí y algún día me encantaría volver».