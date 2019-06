Una expedición de Villanueva busca coronar la cima del Elbrus Integrantes de la expedición que intentará coronar el Elbrus. :: f. h. Tres de los cinco montañeros que participan lo intentaron sin éxito el año pasado FRAN HORRILLO Lunes, 24 junio 2019, 09:01

Jesús Hidalgo, Jesús Mansilla y José Luis Pineda son tres montañeros villanovenses que el año pasado intentaron subir al monte Elbrus y se quedaron con las ganas debido a la climatología adversa. Sin embargo, este año volverán a hacer una nueva intentona de cumbre y en esta ocasión, a los tres serones se han sumado a la expedición dos nuevos componentes: Fran Pascual, un montañero granadino pero residente en Villanueva, y Eloísa Gómez, que vive en la actualidad en Cáceres.

El Elbrus es una montaña situada en la cordillera del Cáucaso en Rusia, con una altura de 5.643 metros, convirtiéndola así, en la cima más alta de Europa.

La expedición arrancó el pasado jueves 20 a las siete de la mañana con la salida desde Villanueva de la Serena. La idea era dedicar un día en el viaje, otra destinarlo a alquilar algún material que les hacía falta y otro par de días para coger altura y adaptarse a la altitud, que en la experiencia fallida del año pasado fue una de las cuestiones que les pasó factura. En este caso, el objetivo era tratar de hacer cumbre entre el miércoles 26 y el jueves 27 de esta semana, en función de la climatología que se encuentren.

Las previsiones es que en los días en los que intenten hacer cumbre se llegue a los 20 grados bajo cero y esté nevando. Aunque como admite Jesús Hidalgo, «todo dependerá sobre todo de la visibilidad».

Los cinco componentes de la expedición han entrenado bastante. Primero físicamente, con bicicleta, carrera continua y spinning, al tiempo que también han realizado entrenamiento más técnico, consistente en ir mucho a la montaña. El año pasado intentaron hacer cumbre, pero no fue posible y regresaron «un poco tristes, porque no depende de lo preparado que vayas, si no que depende también de la meteorología». Para esta aventura, los cinco montañeros han contado con el apoyo de seis empresas locales -Ferga, Voytur, La Gafetina, Carrefour, Extreprint y La Sastrería-.