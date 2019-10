Una escultura recuerda en Villanueva a los deportados a campos nazis Escultura homenaje a las víctimas del franquismo. :: HOY Las seis víctimas villanovenses han recibido un homenaje en el Paseo Lineal SOLEDAD GÓMEZ Martes, 22 octubre 2019, 08:29

Una escultura recuerda a los seis villanovenses deportados al campo de concentración de Mauthausen en Austria. Se trata de Juan García Acero, Juan Sánchez Santos, Pablo González Escobar, Andrés Olivares Barjola, Francisco Carmona Casillas y José Atanasio González, seis víctimas del franquismo que fueron deportadas al campo de concentración nazi, de las cuales solo logró sobrevivir José Atanasio González. Todos ellos recibieron un homenaje el pasado fin de semana, dentro del séptimo acto cívico que la Asociación de Familiares Memorial Villanueva (Afamevva).

Se trata de una escultura hecha por el artista Eduardo Acero, que ha sido ubicada en el Paseo Lineal del Ferrocarril y que representa las vías del tren con seis traviesas en las que figuran los nombres de los seis deportados. Unos raíles que, al mismo tiempo, simbolizan los miles de kilómetros que recorrieron estos villanovenses hasta llegar a dicho campo en el que cinco de ellos perdieron la vida. Durante el acto, la presidenta de Afamevva, Tina Merino, realizó una aproximación a la vida de las seis víctimas, con la intervención de algunos de sus familiares.

Por su parte, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, destacó la importante labor que en los últimos años ha llevado a cabo la asociación Afamevva «para abrir la conciencia, además de haber mantenido vivo el recuerdo de estos villanovenses y permitir conocer parte de sus vidas». En este sentido, ha asegurado que es necesario tener memoria «y no olvidar, ya que si no tenemos memoria, la historia puede repetirse», ha dicho. Igualmente, ha elogiado la escultura ya que «siempre nos recordará que sus vidas, y las de tantos otros, no fueron en balde, entregaron sus vidas por defender la libertad y la democracia».

Por otro lado, este homenaje también cuenta con la exposición 'Republicanos españoles en los campos nazis', instalada en el sótano del edificio de La Jabonera, que podrá verse hasta final de octubre. Está compuesta por 25 paneles que explican el exilio de los republicanos españoles y la vida en los campos al conmemorarse el 74 Aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen.

De los más de 9.000 españoles deportados unos 300 eran extremeños y de ellos fallecieron 202. La mayor parte eran de la provincia de Badajoz (220).