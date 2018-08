Entrerríos presume otra vez de playa Zona ajardinada a la orilla del río Zújar, con abundante sombra en la playa de Entrerríosx. :: a. e. La entidad menor villanovense ha acondicionado su zona de baño, que vuelve a llenarse de visitantes FRAN HORRILLO Domingo, 5 agosto 2018, 09:47

entrerríos. La entidad local menor villanovense de Entrerríos vuelve a sonar con fuerza este verano, y lo hace gracias a uno de sus reclamos turísticos: su playa fluvial.

Después de varios años en los que estuvo en el olvido y se tuvo que enfrentar a la burocracia a la hora de levantar el vuelo, ha vuelto a recuperar su brillo y se ha ganado por derecho propio el convertirse en uno de los lugares preferidos por los vecinos de Villanueva de la Serena y de la zona a la hora de pasar una jornada de baño agradable.

En la margen derecha del río Zújar, a su paso por Entrerríos, junto a Villanueva de la Serena, se forma esta playa natural. El lugar cuenta con una zona de césped, un área arbolada para proporcionar sombra, un chiringuito que ha vuelto a abrir este verano, merenderos y un parque infantil. Todo acondicionado para el uso y disfrute de todos los que quieran combatir las altas temperaturas que se ceban con nuestra tierra extremeña en agosto.

Un nuevo espacio gastronómico está ayudando a levantar esta área

En la resurrección de esta zona de baño, mucho ha tenido que ver el actual alcalde de Entrerríos, Víctor Manuel Merino, que tras acceder al cargo hace ya siete años se marcó como objetivo prioritario la recuperación de este enclave, santo y seña para su pueblo.

«Hay un trabajo muy largo durante este tiempo, gris, farragoso y lento, que no se ha visto, ya que la legislación que afecta a las zonas de baño es extensa, es compleja y no nos conformábamos con acondicionar ese espacio y ya está, si no que nuestro objetivo era recuperarlo con unos estándares de calidad más elevados. No sólo queríamos agua y sombra, sino que queríamos añadirle algunos aspectos más que potenciaran su atractivo», afirma Merino.

Nuevo chiringuito

Entre esos aspectos, el Ayuntamiento se puso manos a la obra para poder ofrecer al bañista y visitante un espacio gastronómico en la propia playa. Así, se construyó un chiringuito, se sacó a licitación y desde este verano 'Bocanada' está sirviendo de locomotora para reactivar la playa de Entrerríos. Un servicio de restauración que, además, está animando las noches en esta población de apenas mil habitantes.

Hubo que tocar muchas puertas, ya que son varias las administraciones implicadas, empezando por la Confederación Hidrográfica del Guadiana dependiente del Ministerio. En este sentido, Merino quiere destacar la labor de mediación del presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, ya que «entre los dos, logramos convencer a Confederación de que merecía la pena darle un voto de confianza a nuestra playa».

Terraza del nuevo chiringuito Bocanada, abierto este año en la playa / M.C.

En los últimos años y, en especial, durante los últimos meses se trabajó duro para poder llegar al verano con una playa totalmente remozada. Así, se mejorando el aspecto de la jardinería así como la ubicación de la sombra corrigiendo la poda que tenían los árboles. También se sustituyeron los setos que separaban el césped del aparcamientos por talanqueras, se han instalado juegos infantiles para los más pequeños, se ha dotado a la zona de alumbrado público, que además servirá para persuadir de los actos vandálicos, al tiempo que se ha puesto en marcha un centro de restauración y ocio.

De esta forma, se ha alumbrado una playa de Entrerríos muy apetecible para pasar una jornada de baño: «Es un rincón exquisito, donde se está muy a gusto, con abundante sombra y una distancia prudente desde la zona de sombra hasta la orilla. Es un paraíso verde y que está bañado por aguas de calidad, certificadas con análisis sanitarios por quinto año consecutivo», recuerda Merino.

La abundante sombra y la calidad de las aguas del río Zújar son los reclamos de este paraje

En este sentido, el alcalde precisa: «Es cierto que la playa de Entrerríos y el Zújar no está tan afectado por el vertido de agroquímicos que llevan, a lo mejor, los desagües que si que desembocan en el Guadiana. Y eso hace que las aguas de Entrerríos tengan tanto el índice de bacterias como el de químicos bajísimos y, por tanto, sean aptas para el baño»

Pero hay más, ya que la propia playa se complemente con una red natural en su entorno, junto a la margen del río Zújar, que permite dar un reparador paseo al atardecer junto al río, mientras que ese remanso del Zújar permite la práctica del piragüismo o paseo en kayak. «Queremos buscar la vía del ocio y la multiaventura, ya que aunque la playa es el eje vertebrador, su entorno también tiene un gran potencial que queremos explotar», afirma el primer edil.

Sin embargo, la playa sigue teniendo margen de mejora y es por ello por lo que a lo largo del presente mes de agosto se quiere poner en marcha el servicio de 'smart playa', mediante el cual se pretende ofrecer conexión wifi a los bañistas. Otro detalle más que suma y que propicia que la playa haya vuelto a llenarse de visitantes.