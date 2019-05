Una encina protagoniza la exposición fotográfica de JJ Guisado en la Casa de Cultura de Villanueva Un visitante admira las fotografías de la exposición. :: fran h. FRAN HORRILLO Jueves, 2 mayo 2019, 08:10

Hasta el próximo 31 de mayo se puede visitar en la casa de la cultura la exposición fotográfica 'Quercus Ilex', del fotógrafo villanovense JJ Guisado y en la que la protagonista es un árbol emblemático en Extremadura: la encina. El artista conjuga en este proyecto un símbolo de identidad cultural y medioambiental con el mundo artístico-creativo a través de la fotografía.

Guisado señala que en su exposición el visitante podrá admirar «cien fotografías de una encina que tenemos en Villanueva, con las que busco que la gente se conciencie que tenemos un patrimonio natural importante que merece la pena ser conocido y puesto en valor». Por tanto, el fin primordial de esta muestra es poner en valor este «monumento natural» que hay en Villanueva de la Serena.

Se da la particularidad que esta encina está dentro del suelo urbano, en concreto justo al lado de la rotonda de la carretera de Campanario, junto al tanatorio Tanesa. Algo que llamó la atención del propio Guisado: «Habitualmente las encinas están en el campo, pero aquí tenemos la suerte de que este gran árbol está dentro del casco urbano y es muy poco conocida».

JJ Guisado estuvo tres años visitándola: «Me enamoré de ella y tenía una deuda pendiente con esta encina, de ahí esta exposición».

El autor admite que se topó con esta encina «de causalidad, ya que todos los villanovenses la vemos desde lejos, desde la circunvalación, pero hasta que no te bajas y no te pones debajo de ella no te das cuenta de sus dimensiones, de lo bonita que es y la belleza que tiene».

Fue hace tres años cuando surgió el 'flechazo' con este árbol y desde entonces JJ Guisado ha ido realizando fotografías, muchas de las cuales integran ahora esta exposición. Al principio, utilizaba la cámara digital y el móvil, pero luego se llevó la cámara analógica de placas, con la cual necesitaba como mínimo media hora para preparar la foto. «Ese proceso de estar aquí más tiempo, ha hecho que disfrute más de ella».

La encina es centenaria y «está bastante bien, como me ha confirmado un ingeniero técnico agrícola, Juan Pablo Prieto, pero de lo que se trata es que tengamos conciencia de que hay que protegerla».