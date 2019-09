Demandan una oficina de atención a las personas sordas en Villanueva de la Serena El acto se ha cerrado con un aplauso en lengua de signos. :: S. GÓMEZ Fexas reclama apoyos para acceder al mercado laboral y a una educación igualitaria para los niños SOLEDAD GÓMEZ Domingo, 29 septiembre 2019, 11:18

Cerca de 200 miembros de las distintas asociaciones de personas con sordera que hay en la región se dieron cita ayer sábado en Villanueva de la Serena para celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas. En la plaza de España, mayores y pequeños disfrutaron de una jornada lúdica, con cuentacuentos, canciones, pintacaras o adornando una pancarta, pero también reivindicativa, allí se leyó también un manifiesto.

Algunas de las principales demandas de este colectivo son la igualdad en el acceso al empleo y a la educación. En el primero de los casos es donde encuentran más dificultad. «Necesitamos una adaptación que no suele haber, y por tanto es muy complicado competir a la hora de un puesto de trabajo», explica el presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (Fexas), José Manuel Cercas. «Por otro lado, si los niños no cuentan con intérpretes en las aulas, y no tienen una formación educativa igualitaria, en un futuro les será más complicado acceder al mercado laboral, por lo que ambas cuestiones están relacionadas», añade.

Desde Fexas reivindican la accesibilidad universal ya que, como asegura Cercas, sigue habiendo muchas instituciones públicas en las que se encuentran con barreras a la hora de hacer cualquier tramitación. «Actualmente, existe el servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual con el que cuenta el ayuntamiento villanovense, pero sigue habiendo muchos sitios donde no lo hay porque se trata de una discapacidad muy invisible», asegura.

Otra de las demandas de este colectivo es la asistencia de intérpretes «de calidad» en los juzgados, puesto que la Federación no tiene competencia para ello. De ahí que se quejen de encontrarse a veces con profesionales «que no están formados adecuadamente en lengua de signos».

Una de las soluciones para lograr una completa integración de este colectivo en la sociedad es la inclusión de una asignatura de lengua de signos en las aulas. Esa es la propuesta que hace uno de los usuarios de Fexas, Jorge Manteca, quien, a pesar de sentirse integrado, insiste en que la principal barrera a derribar es la que impide la comunicación con el resto de personas. Por eso pide que haya intérpretes en las aulas de los colegios para los niños con sordera, pero también que se de al resto de alumnos unos conocimientos mínimos de lengua de signos para conseguir la igualdad e inclusión.

Cifras

Aunque no existen datos actualizados de cuántas personas sordas hay en la región, Fexas estima que son unas 6.000 las que tienen algún grado de discapacidad auditiva. Actualmente, cuentan con tres asociaciones, en Badajoz, Mérida y Cáceres, y han iniciado las primeras gestiones para demandar que en Villanueva haya una oficina para atender las necesidades de las familias de la comarca y trabajar en red.

Precisamente, el presidente de Fexas destaca que el hecho de haber celebrado en esta ciudad el acto regional, obedece a su objetivo de dar a conocer sus servicios al resto de personas sordas que hay en la región, ya que hasta ahora solo se había celebrado en Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia. Por eso, en adelante, irá rotando por todas las ciudades extremeñas.