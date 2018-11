El Consejo de Igualdad de Villanueva se constituye tras dos años de trabajo Integrantes del Consejo Municipal de Igualdad. :: a. v. FRAN HORRILLO Miércoles, 21 noviembre 2018, 08:19

Después de dos años de trabajo, el lunes 19 de noviembre se constituyó de forma institucional el Consejo Municipal de Igualdad, un órgano que fue aprobado en abril pasado por el pleno de la corporación de forma unánime.

Se da así un importante paso en cuanto a la participación no solo política, sino de la ciudadanía; ya que el consejo está integrado por los tres grupos de la corporación y representantes de la sociedad civil, con presencia de asociaciones y colectivos de la ciudad. Entre ellos, colectivos como Scout 108 Pedro de Valdivia, Inclusives, Renacer, Red Idem, colectivo de mayores, además de diferentes técnicos municipales adscritos a departamentos como Juventud, Igualdad o conductas adictivas.

Se trata, en definitiva, de un órgano máximo de participación democrática, consulta y asesoramiento sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la localidad, generando un espacio de participación ciudadana para escuchar la voz de las mujeres y convertir en transversal la igualdad entre ambos sexos en la política municipal.

Todos los colectivos representados han coincidido en señalar la importancia de este paso dado para conseguir no tanto la igualdad de derecho, que en muchos ámbitos existe, «sino la igualdad real entre hombres y mujeres». Un camino en el que «todos somos necesarios, ya que una sociedad no puede construirse, y menos en igualdad, sin la mitad de ella», como precisó el alcalde, Miguel Ángel gallardo. Los hombres, subraya, «debemos acompañar, pero no liderar esta necesidad de trabajar diariamente en la igualdad de todos».

Gallardo reconoció que se ha avanzado mucho «pero aún queda mucho trabajo por hacer y la escucha activa es la que permite poner en marcha estas acciones».

La constitución oficial del consejo contó con la presencia de la Directora del Instituto de la Mujer (IMEx), Elisa Barrientos, que destacó que Villanueva es un ejemplo con acciones como ésta.