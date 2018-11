El Consejo de Igualdad de Villanueva de la Serena se constituye el día 19 Un gran lazo morado preside estos días la plaza de España. :: f. h. FRAN HORRILLO Lunes, 12 noviembre 2018, 08:21

Con el lema 'Deshojándote. Me quiere, no me hiere. Me hiere, no me quiere' la Concejalía de Igualdad de Villanueva de la Serena pone en marcha un amplio programa de actividades enmarcadas dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25. Entre las propuestas que hasta final de mes se harán, está la constitución del Consejo Local de Igualdad, que tendrá lugar el próximo día 19 en el salón de plenos.

Además, hasta el 15, se está desarrollando en la biblioteca municipal un cuentacuentos por la igualdad, con la participación de ocho grupos de niños. Desde edades tempranas, indica la edil delegada, Mónica Calurano, los niños tienen que «aprender a respetar, a tolerar, a no ejercer conductas violentas y a vivir y sentir que, aunque la sociedad es diversa, todos somos iguales».

Para hoy lunes 12, la propuesta es en la Plaza de las Pasaderas. Se trata de una campaña de sensibilización y solidaridad con las mujeres víctimas de violencia de género. En esta zona, se instalará una estructura enrejada en la que cualquier ciudadano podrá anudar lazos negros con nombres de víctimas mortales de la violencia de género. Esta estructura se mantendrá hasta final de mes para poder seguir instalando lazos y en ellas se leerá una denuncia contra la violencia hacia las mujeres, el día 15

Una violencia, añade Calurano, que deja muchas más víctimas, entre ellas los hijos de las mujeres asesinadas. Con el propósito de destacar el papel de los menores ante la violencia de género, también el día 15, a las 17:30. horas, se proyectará en la Casa de Cultura el documental 'Mamá, duérmete que yo vigilo', tras el cual habrá un debate.

El día 20, Villanueva acogerá la celebración de la mesa de coordinación territorial contra la violencia de género 2018. Será en La Jabonera y en ella participan el Ayuntamiento, el Imex y la Delegación del Gobierno de Extremadura. Otra de las actividades destacadas y que llega a su sexta edición, es la proyección del corto 'Ni una más', el día 23 en la Casa de Cultura donde se proyectarán 6 cortos con temática de violencia de género. Los alumnos de los institutos colaborarán de forma interactiva para elegir al corto ganador.