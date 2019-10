Cáritas impulsará el desarrollo de huertos familiares en África Uno de los huertos sostenibles en Mozambique. :: hoy La entidad villanovense realiza en el Palacio de Congresos un festival solidario para recaudar fondos SOLEDAD GÓMEZ Viernes, 25 octubre 2019, 08:34

Cáritas del Arciprestazgo de Villanueva de la Serena organiza hoy el I Festival Solidario 'Derecho a la alimentación' dentro de las acciones de sensibilización de cooperación fraterna con Mozambique. El objetivo de la actividad es sensibilizar a la población de la realidad que vive este país africano, además de llevar a cabo una recaudación de fondos para sufragar los gastos de promoción de la agricultura sostenible y la piscicultura. Será en el Palacio de Congresos villanovense a partir de las 21.00 horas, con un precio de entrada que tendrá un coste de cinco euros, que serán destinados íntegramente al proyecto. Además, existe opción de Fila 0, para los que no asistan, pero quieran contribuir con la causa.

El festival comenzará con la proyección de un corto que muestra el trabajo que desarrolla Cáritas en este país, y seguirá con la adaptación teatral de la obra 'Cruce de mundos' por parte de un grupo de mujeres de la Coronada. A continuación, actuarán de forma desinteresada el Coro Voces Vivas, de Campanario; Ismael Solomando con Romero de Badajoz a la guitarra, Cristina y Chema, Alicia Martín 'Looking for the Essence', Ángel José Chamizo y el grupo 'Stardom', del curso de Bachillerato del instituto Puerta de la Serena. También, saldrá a escena el cantaor Pepe de La Coronada, y desde La Haba llegarán Alfonso Serrano y Fernando Quintana.

Previo al festival, se podrá visitar en las mismas instalaciones una exposición fotográfica titulada 'Muévete por África', que refleja el trabajo de los proyectos que se están llevando a cabo en Mozambique. Uno de estos programas está vinculado al impulso de la agricultura sostenible, que busca la defensa del derecho a la alimentación para cerca de 300 familias campesinas residentes en siete comunidades de la diócesis de Cáritas de la ciudad de Pemba, en la costa nororiental de Mozambique.

Todo ello se llevará a cabo por medio de sistemas de producción agropecuaria, mejorando el fortalecimiento económico y social, el empoderamiento comunitario y la implicación institucional. Con este proyecto, Cáritas pretende contribuir en la mejora de los conocimientos, prácticas y hábitos de una alimentación adecuada para erradicar la desnutrición que sufren, especialmente los niños, así como los cuidados e higiene saludables de las familias.