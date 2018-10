Una caña gratis para hablar inglés Una de las últimas sesiones de inglés hablado en la taberna Sevebrau. :: l. r. Dos autónomos han decidido unir sinergias con en el objetivo de que la gente mejore su inglés hablado FRAN HORRILLO VILLANUEVA DE LA SERENA. Sábado, 27 octubre 2018, 09:58

Quien quiera perfeccionar su inglés hablado ya no tiene excusa. Y es que desde hace un mes y medio, dos trabajadores autónomos y amigos han decidido unir sinergias para ofrecer un servicio novedoso hasta el momento en Villanueva y en la zona.

En torno a una rica cerveza artesana, todos los miércoles a partir de las diez de la noche quien lo desee puede acudir a la taberna de Sevebrau para disfrutar de 'La hora del inglés'. Una actividad en la que los asistentes son invitados a la primera caña, que ayuda para romper el hielo y así todos puedan entablar una animada conversación en inglés. En la mesa también se sienta un profesor que les ayuda en las expresiones y en la pronunciación.

Seve Fernández, dueño de Sevebrau Tavern, y Juanma González, que regenta la academia de idiomas Voytur, han sido los empresarios que han decidido exportar a nuestra zona una iniciativa que tiene buena aceptación en grandes ciudades, como Madrid. En la capital madrileña se pueden localizar más de una decena de bares donde las conversaciones alrededor de una mesa, las tertulias animadas y el apoyo de profesores nativos son habituales para alcanzar un objetivo común: practicar una lengua y hacerlo de manera amena.

Cerveza y 'speaking'

El gen emprendedor de Juanmal le llevó a aceptar la propuesta de Seve, que fue de quien partió la idea: «Me lo propuso y acepté de inmediato, porque en esto consiste el emprendimiento, en crear alianzas con otros profesionales y generar sinergias, poniendo nuestros recursos al servicio de la comunidad. En este caso, Seve invita a todos los asistentes a la primera cerveza cediendo un espacio en su taberna, y nosotros dirigimos esta sesión de 'speaking' durante la hora y pico que dura».

Una actividad donde reina el buen ambiente: «Se trata de crear un espacio donde la gente pueda utilizar el inglés de manera informal. Yo les hago las correcciones que considero, aunque sin agobiar, pero es que además de mejorar el idioma hablado, creo que se incide en otras cuestiones, como la pérdida de la vergüenza, al hablar en un ambiente distendido y relajado», afirma.

Juanma reconoce que llevaba tiempo detrás de crear un grupo de 'speaking' gratuito, pues en sus viajes por el mundo comprobó que era una experiencia muy enriquecedora para los asistentes. Pero ha sido ahora, con el empujón de la taberna y la caña gratis, cuando se ha consolidado esta iniciativa, que empezó en la primera sesión con tres personas y que con el paso de los miércoles ha ido creciendo hasta superar incluso la decena de participantes. «Diez personas ya es un grupo considerable, así que si con el paso de las semanas viene más gente, veremos la opción de hacer otro tipo de dinámicas grupales o los agruparemos en función del nivel».

Unos asistentes con perfiles muy diversos. Así, acuden alumnos de su academia, otros que proceden de academias de la competencia, también ha asistido algún jubilado, un escritor, una chica que es disc-jockey. En definitiva, «todos los miércoles reunimos a un amplio abanico de edades y perfiles, que tienen en común su actitud relajada en unas sesiones donde reina el compañerismo, ya que los que tienen más nivel de inglés ayudan al resto». De hecho, como reconoce González, «hay un nivel bastante alto, e incluso algunos jóvenes a veces me mojan la oreja y eso también es positivo, pues yo también aprendo durante esa hora y me voy a casa con alguna palabra que no conocía o con algún recurso que tenía olvidado».

Experiencia genial

Juan Jesús Fernández trabaja en una empresa de informática y ya ha asistido a tres de las sesiones organizadas en Sevebrau. Y su experiencia no ha podido ser mejor: «El inglés siempre me ha gustado, y empecé a estudiarlo tanto por placer como por necesidad profesional. Pero practicarlo y hablarlo era la asignatura pendiente, así que cuando vi esta iniciativa por las redes sociales no dudé en acudir. Y lo cierto es que la recomiendo, ya que es una experiencia genial, pues te ayuda a mantener tu nivel y a mejorarlo».

Ya de paso, como reconoce Seve, con esta actividad «le damos un contenido cultural en la noche de los miércoles a la taberna». Al tiempo que Juanma se siente realizado: «El que dos autónomos pongan a disposición de la comunidad sus recursos de manera altruista, también aporta riqueza económica e intelectual a nuestra sociedad».