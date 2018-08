Una calle y un candil en Villanueva a la 'madre' del folclore local Antonia Tejeda, en el momento de recibir el Candil de Plata el jueves. :: a. v. La villanovense Antonia Tejeda recibió el 'Candil de Plata' por parte de la Asamblea de la Federación Extremeña de Folclore | El callejero de Villanueva ya luce el nombre de la fundadora del grupo Cogolla FRAN HORRILLO Sábado, 4 agosto 2018, 08:58

La 'madre' del folclore villanovense, Antonia Tejeda, ya tiene una calle en su localidad natal. Fue en la noche del jueves 2 de agosto, cuando se llevó a cabo el descubrimiento de la placa de la calle dedicada a Antonia, en la urbanización próxima al Palacio de Congresos.

Un acto emotivo y especial que contó con la presencia de familiares y amigos de Antonia, además de representantes del folklore regional.

Se daba así cumplimiento a lo acordado en el pleno del pasado 19 de mayo de 2017, y que era una forma de reconocer los méritos a una villanovense que ha dedicado su larga vida, además de a su familia, a una de sus pasiones, el mantener vivo entre los más jóvenes la llama del folklore, tanto local como extremeño.

Un acto al que asistió el alcalde Miguel Ángel Gallardo poniendo en valor el trabajo realizado por Antonia durante cuarenta años. «Una mujer comprometida socialmente y valiente, que contribuyó a la cultura popular, al folklore y a su ciudad, que luchó por ello, en una época donde la mujer no tenía casi derechos», subrayó.

Pero es que ahí no quedaron los reconocimientos, ya que Antonia Tejeda Renco, que cumplirá en unos meses 89 años, recibió también el jueves el 'Candil de Plata'. Se trata de un galardón que entrega la Asamblea de la Federación Extremeña de Folclore, a aquellas personas o entidades que han tenido especial relevancia en el folclore en su difusión, defensa, promoción, investigación o cualquier acción que ayude a mantener las tradiciones.

Acto inaugural

Una entrega que tuvo lugar en el transcurso del acto inaugural del XXXII Festival de los Pueblos del Mundo que acogió la plaza de España de Villanueva de la Serena. Un festival que une cultura y pueblos a través de los bailes y la música, y que fue el marco idóneo para conceder este galardón a Antonia.

Antonia Tejeda quiso agradecer a todos los que la han apoyado y en especial «a mi gente y a mi grupo Cogolla, que es mi familia y que ha estado tantos años a mi lado». De hecho, hizo partícipe a todos ellos de estas distinciones. «Nunca pensé que me darían el Candil de Plata, ni tener una calle donde nací. No creo que haya hecho más méritos que otra gente que también peleó en sus pueblos para dar a conocer el folclore».

Un Grupo de Danzas de Cogolla, por cierto, que no quiso faltar a la cita y que interpretó dos piezas musicales del folclore extremeño y se las dedicaron a Antonia en el acto del descubrimiento de la calle.

Antonia Tejeda fue en 1978 una de las fundadoras del grupo Cogolla, que se integró desde el principio en la Asociación de Amigos de la Coral y Folklore Villanovense.

Curiosamente, cuando ésta decidió alumbrar al grupo, ni siquiera sabía bailar las danzas regionales, así que se apoyó en integrantes de la sección femenina, que se había disuelto tres años antes, y de su mano comenzó una labor encomiable. Angelita Sánchez, Toni Calderón, Herminia Manchado, Araceli o Manoli hacían las veces de monitoras con los niños y niñas, mientras que Antonia observaba y era una esponja que absorbía todo lo que veía. Tal fue su capacidad de aprendizaje, que unos años más tarde ella era la que enseñaba en jornadas maratonianas y tenía ya a más de 200 niñas y niños bajo su batuta.

«Siempre fui muy bailarina. De chica, bailaba de todo, no se me resistía nada, tango, pasodoble... Pero yo estudiaba y ayudaba a mi madre y no tenía tiempo para ir a las clases de danzas folclóricas», admite.

Lo cierto es que Antonia se convirtió con el tiempo en una segunda madre para muchos de los integrantes de Cogolla y por eso, muchos de ellos, quisieron arroparla el jueves con su presencia en uno «de los días más importantes de mi vida», como reconocía.