Anima cierra con un evento solidario su 20 aniversario Canicros infantil que organizó Anima. :: f. h. FRAN HORRILLO Viernes, 9 noviembre 2018, 08:05

Como broche final al 20 aniversario que ha estado celebrando la Asociación Protectora de Animales de Villanueva, Anima, se va a realizar este domingo un último gran evento solidario para pasar un buen día y recaudar fondos para las necesidades de los animales que tiene acogidos el colectivo.

En esta ocasión Anima invita a la ciudadanía pasar una mañana en familia haciendo deporte y disfrutando de los 'peludos'. Con el lema 'No me rompas el corazón, no a las fiestas con pirotecnia', Anima quiere concienciar sobre el uso de pirotecnia, sobre todo en fechas señaladas. «No solo el impacto que provocan las explosiones sobre nuestros animales de compañía, si no sobre la fauna salvaje en general. Creemos que se pueden celebrar las fiestas sin fuegos artificiales ni petardos y que se pueden hacer alternativas menos dañinas».

La actividad se denomina 'Anima Sport Day', ya que las actividades deportivas serán la guinda principal de la jornada, que se desarrollará en el parque del Rodeo.

Durante la jornada habrá una competición de fitness y cross training. Además, también habrá un canicross infantil solidario, una caminata solidaria abierta a todas las edades y desfile de mascotas.