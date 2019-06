Anima centra hoy su día de los animales en la pirotecnia Participantes en una de las pasadas ediciones de la cita. :: F. M. El colectivo celebra su tradicional cita con música, concursos y magia en El Rodeo ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 29 junio 2019, 10:21

La Asociación protectora de animales de Villanueva de la Serena, Anima, celebra hoy sábado, 29 de junio, la duodécima edición de su ya tradicional Día de los Animales. Será a partir de las 20.30 horas en el parque El Rodeo con música, magia y el concurso de perros, que cuenta cada vez con mayor número de participantes caninos y que comenzará poco antes de las 21.00 horas.

A continuación, habrá una exhibición de la unidad canina de Bomberos. Precisamente, el premio Anima-Amigo de esta edición recaerá en el equipo de bomberos del parque comarcal Don Benito-Villanueva de la Serena. El toque musical lo pondrá el dúo formado por Cristina y Chema, mientras que la magia correrá a cargo de Emily Magic. La cita de hoy terminará con la actuación del cantante extremeño Manuel Alienígena, con su trabajo 'Peligro de extinción'.

En esta ocasión, el lema de la campaña es 'No me rompas el corazón, no a las fiestas con pirotecnia'. Y es que este día festivo es también reivindicativo por parte de la asociación con una actividad en la que se pone en valor la solidaridad y también la labor de concienciación que el colectivo lleva a cabo desde hace más de 20 años. En esta ocasión, lo que Anima pretende es concienciar sobre el impacto que tiene la pirotecnia en la salud y el bienestar de los animales, ya sean animales domésticos o fauna silvestre, al igual que en la salud de las personas.

Riesgos de la pirotecnia

«Su uso tiene consecuencias perjudiciales para los animales y el medio ambiente, desde ruidos y contaminación a alteración del comportamiento de la fauna e incendios forestales», señalan desde el colectivo.

Anima recuerda que salvo en eventos culturales autorizados, como fuegos artificiales de las ferias y fiestas locales y demás celebraciones, el uso de petardos en la vía pública está prohibido en la gran mayoría de las ordenanzas municipales de España.

Desde Anima hacen un llamamiento a la sociedad para que se restrinja al máximo el empleo de pirotecnia. Creen además que en las actividades pirotécnicas que estén debidamente autorizadas por la administración competente se debería limitar al máximo el empleo de pirotecnia convencional y apostar por fuegos artificiales silenciosos o espectáculos de luz láser.