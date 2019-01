Adif presentó la denuncia cuando se produjeron los actos vandálicos REDACCIÓN Sábado, 19 enero 2019, 08:42

Adif confirmó ayer a este diario que presentó una denuncia ante la Policía Nacional el pasado día dos de enero, cuando se produjeron los actos vandálicos en las vías en las inmediaciones de Villanueva de la Serena, y que provocaron un retraso en el servicio ferroviario de 31 minutos.

En contra de las informaciones oficiales que se han difundido, Adif no presentó la denuncia el pasado miércoles, día 16 de enero. La confusión puede deberse a que esa sí fue la fecha en la que, según la Guardia Civil, le llegó a ellos la iniciativa del administrador ferroviario. Adif también ha explicado a este diario que fue presentada en Córdoba por compartir Extremadura y Andalucía el mismo área de gestión y encontrarse de vacaciones esos días el responsable de seguridad de la zona extremeña. Se puso en conocimiento de la Policía Nacional y no añadió información a la denuncia días después como a veces ocurre, por lo que desconoce por qué no se tramitó antes a la Guardia Civil. Sí tuvieron conocimiento de la rápida identificación de algunos menores.