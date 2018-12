WADE, una consola de alta gama en tu televisor WADE BOX incluye dentro de su caja un adaptador para la televisión y un mando. / Virginia Carrasco PlayGiga llega al mercado español con una plataforma de videojuegos de alta calidad en streaming sin necesidad de pesadas descargas, instalaciones o actualizaciones IBAN GARBAYO Madrid Domingo, 9 diciembre 2018, 01:53

¿Se imagina poder disfrutar de una videoconsola de última generación en su televisor? Esto es lo que ofrece WADE. De la mano de PlayGiga, una start up de tecnología 100% española, llega al mercado el primer servicio en España de suscripción de videojuegos de alta calidad en streaming. Una herramienta que funciona de manera similar a las plataformas más conocidas de música o vídeo (Spotify, Amazon Prime...), pero trasladada al mundo de los videojuegos. Además, con la principal ventaja de no tener que comprar el costoso equipamiento de una consola de última generación o de estar todo el día adquiriendo nuevos títulos. Tan solo, de tener que adquirir el WADE BOX -en el que se incluye el pequeño adaptador y un mando- y de tener que pagar una tarifa mensual, que durante los primeros seis meses viene incluida en el paquete. Además, desde la compañía avisan que el 85% de los mandos que los usuarios tienen en sus casas son compatibles con la plataforma.

En palabras de Javier Polo, consejero delegado de PlayGiga, WADE pretende hacer la vida más fácil al consumidor. «Ofrecer los videojuegos en streaming tiene muchas ventajas. No te tienes que gastar mucho dinero en una consola. Te olvidas de los problemas de compatibilidad que pueden existir. Te libera de estar todo el día comprando nuevos juegos o de instalar pesadas actualizaciones. Gracias al streaming todo esto se elimina de la ecuación. Le das clic al título al que quieres jugar -y en diez segundos como pudimos comprobar- el videojuego arranca».

Para lograr comercializar WADE, la compañía se ha asociado con algunos de los principales editores de videojuegos del mundo como Warner, Sega o Square Enix. Actualmente, ofrece 50 de distintos géneros, entre los que se encuentras títulos tan codiciados como Rise of the Tomb Raider, Lego Batman 3 o Mad Max. Un catálogo que se irá ampliando todos los meses y que cuando se complete llegará a los 100 videojuegos. «Una de las ventajas que tenemos es que no ofrecemos al usuario solo el juego base, tenemos todo el contenido adicional del videojuego, todos los 'dlc' (parches y contenidos descargables) y que además no tiene que instalarlos el usuario, sino que se encuentran en la plataforma. La gente valora mucho la comodidad», explica Juancho Carrillo, responsable de producto de PlayGiga.

CARACTERÍSTICAS: Precio. Se vende a un precio de 99,90 euros en las tiendas de El Corte Inglés. El paquete incluye seis meses de suscripción gratuita al servicio. Contenido. Mando inalámbrico; Adaptador a TV; Adaptador de corriente; Cable HDMI; Cable Ethernet; 2 Pilas AA. Juegos más destacados. Rise of the Tomb Raider; LEGO Batman 3: Beyond Gotham; Ultra Street Fighter IV; LEGO Harry Potter; MotoGP 17; Ryse: Son of Rome; Mad Max; Metro 2033 Redux.

Un clásico de las plataformas en streaming es ver que la imagen se pixela (pierde calidad) cuando la señal de conexión a Internet se reduce. Un problema para el que PlayGiga ha encontrado solución gracias al sistema de optimización 'Bit Rate adaptativo'. «Básicamente, lo que hace es que si detecta que la conexión está siendo en algún momento baja, te comprime más la imagen para que el 'gameplay' sea igual, tu no notes nada a nivel de control, y luego cuando se recupere la red, vuelva a su origen», afirma Carrillo. Además, desde la compañía prometen que una conexión de ADSL de unos 10 Mb es «suficiente» para jugar de manera óptima.

Control parental

WADE ha pensado también en aquellos padres temerosos a que sus hijos se pasen todo el día encerrados en la habitación sin ver la luz del sol. Por ello, ha instalado un control parental -al que se puede acceder desde el móvil- para supervisar las horas de juego o el género en función de la edad. «Es un tema que preocupa mucho a las familias y al que hemos prestado especial atención y cuidado», explica Polo. «Al arrancar el sistema debemos crear un perfil principal. Ese perfil maestro puede ser controlado exclusivamente por un adulto y luego crear otros específicos para tus hijos. Podemos crear un pin control para que no se acceda libremente a determinados títulos e incluso hacer una clasificación por franjas de edad», añade Carrillo.

Arriba. Javier Polo, consejero delegado de PlayGiga. Abajo. Menú y mando de la plataforma. / Virginia Carrasco

Por último, desde PlayGiga advierten que se está dando un antes y un después en la industria del 'gaming'. «El streaming del mundo del videojuego es infinitamente más complejo que el del vídeo o la música. Aquí hay un parámetro clave -quitando el costoso almacenamiento en la nube- que es la latencia, con la que se necesita una tecnología que no tenga ningún retraso. Es decir, que la respuesta del sistema cuando pulsas una tecla del mando sea inmediata», concluye el consejero delegado.