Cloudflare: qué es y por qué ha provocado la caída de ChatGPT, X y otras plataformas

Tras la caída sufrida ayer de los servidores de Cloudflare ha surgido mucho revuelo ya que gran parte de Internet se sostiene en sus servidores. Lo primero que hay que entender es que Cloudflare es un servidor de proxy inverso, es decir, recibe las peticiones que se realizan los usuarios para conectarse con sitios web y luego envía la respuesta a sus servidores, dandole acceso a las páginas. Es decir, este servidor es un intermediario entre los sitios web y el usuario, ya que es a través de este que se accede a las páginas webs y apps que usen sus servicios.

Por qué cayeron las plataformas

La red de Cloudflare es muy amplia y maneja el tráfico web en todo el planeta, por lo que una caída de los servidores tiene un efecto masivo. Así sucedió este pasado martes 18 a las 12.20, hora de Madrid, en el que el servidor colapsó por un único archivo.

Según indica a través del blog de la empresa el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, este fallo no ha sido causado por un ciberatque ni actividad maliciosa. Explicó que este fallo se produjo porque un archivo que entró en su servidor duplicó su tamaño sin ser esperado por el sistema, propagándose a su red de bots y así colapsándolos.

En un primer lugar, según afirma Prince, sospecharon de manera errónea que se trataba de un ataque DDoS a gran escala, es decir, un ciberataque. La red entera se actualizaba cada cinco minutos haciendo que el archivo pesado se recargase constantemente, es por este motivo que no paraba de caerse la red.

Esta caída afectó a varias empresas de amplios sectores como el servicio AWS de Amazon, X (anterior Twitter), los videojuegos League of Legends y Valorant, ChatGPT y OpenAI, Spotify, Canva y Paypal entre otras muchas empresas afectadas a nivel mundial. Todas sufrieron estos problemas debido a que utilizan el sistema de Cloudflare para conectarse con sus usuarios.

La empresa ya ha emitido unas disculpas públicas a través de su cuenta de X de la mano del director técnico Dane Knecht y de Matthew Prince mediante el blog de Cloudflare. En ambos mensajes explican a sus usuarios que realizarán un informe detallado sobre lo sucedido, que ya se encuentra disponible en su blog.

