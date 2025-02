La lujosa colección de coches que la rapera Cardi B no puede conducir porque no tiene carnet

Rubén García Lunes, 10 de abril 2023, 22:52 Comenta Compartir

Con las colecciones de coches de lujo de hombres y mujeres famosos se podría escribir el guion de un programa de motor con muchísimos episodios y temporadas. Si te gusta más la de Cristiano Ronaldo que la de Aubameyang, por citar dos ejemplos, es casi cuestión de gusto personal. Los dos disfrutan al volante de sus joyas motorizadas cuando lo desean. En cambio, hay una celebrity que no puede hacerlo. No al volante, sí como pasajera o como le gusta a ella, desde fuera, a modo de photocall. Es Cardi B, la artista musical de 30 años que colecciona coches, alguno de ellos a juego con los de su marido, y no puede disfrutar de ellos porque no tiene el permiso de conducción vigente.

Fue la propia Cardi B quien le reconoció al presentador de televisión James Corden en su programa Carpool Karaoke que no conduce sus coches de lujo porque no puede. "Para hacerme fotos con ellos", le respondió cuando Corden le preguntó para que se compraba coches. No es la única estrella famosa que no tiene carnet de conducir, pero no conocemos a ninguna otra que eso no la impida coleccionar diseños millonarios en su garaje.

Bien es cierto que Cardi B tiene en casa a un gran amante de los coches de lujo, su marido, el rapero Offset, padre de sus dos hijos. Pero no hay trampa en lo que te vamos a contar: los coches son de ella… porque Offset también tiene su propia colección. De hecho, es habitual que ambos se regalen coches por sus respectivos cumpleaños, como Georgina a Cristiano. Y no cualquier modelo, como comprobarás enseguida.

Últimamente, Cardi B presume más de hijos que de coches en su perfil de Instagram, pero sigue dejando caer alguna publicación donde vemos sus nuevas adquisiciones. Las últimas, un GMC Yukon Denali y un Maserati Levante, dos coches «modestos» al lado de otros que guarda en casa. El precio de salida de ambos ronda los 75.000 y 100.000 euros respectivamente. Poco dinero al lado de la lista de coches que sabemos que Cardi B tiene en su garaje porque los ha enseñado en sus redes sociales.

Lamborghini Aventador

De la casa italiana famosa por sus hypercars, sabemos que Cardi B tiene, al menos, un Lamborghini Aventador, cuyo precio ronda los 340.000 euros. Pero también ha posado en alguna ocasión con un Urus y un Huracán, todos ellos modelos icónicos de Lamborghini.

La duda no confirmada es si estos dos son de ella o de su marido Offset. De lo que no hay duda alguna es de que el Aventador es de Cardi B. ¿Por qué lo sabemos? Porque ambos presumieron de autorregalarse dos unidades a juego, en verde y azul respectivamente, después del nacimiento de su hija mayor.

Rolls Royce Cullinan

En el 26 cumpleaños de Offset, Cardi B le regaló un Rolls Royce Wraith, y el rapero devolvió el detalle a su mujer cuando le regaló en el 2020 un Rolls Royce Cullinan, un elegante modelo de la casa de origen británico cuyo valor ronda los 330.000 euros.

Se trata de uno de los SUV más lujosos del mundo, y tan elegante como todos los modelos Rolls Royce, especialmente en negro, que es el color en el que lo tiene en su garaje Cardi B.

Bentley Bentayga

Más de 200.000 euros cuesta el Bentley Bentyaga que Cardi B adquirió después de que su canción 'Bodak Yellow' se colara en el top de Billboard, hace más de un lustro.

Cardi B adquirió su Bentley en un estridente color naranja, poco habitual en este sofisticado SUV, tipo de coche que parece gustarle especialmente a la artista. El Bentyaga se sigue vendiendo en la actualidad, actualizado pero sin perder ese equilibrio característico entre estilo y prestaciones de los modelos de la casa británica.

Mercedes

De Mercedes, otra casa europea —Cardi B tiene también varios Chevrolet, como por ejemplo el Suburban, osea que no solo colecciona coches europeos—, sabemos que en el garaje de Cardi B hay, al menos, un Mercedes Maybach y un llamativa Mercedes G-Wagen.

Este último, uno de los diseños más peculiares de la casa germana, tiene un precio que ronda los 150.000 euros. Se trata de un vehículo todoterreno con un diseño clásico que está pensado para ofrecer el máximo confort en cualquier contexto, incluso si se usa en el ámbito urbano.

Además de todos los modelos citados, numerosos medios estadounidenses dan fe de que en el garaje de Cardi B hay también un Audi R8, un coche que tiene un precio alrededor de los 168.000 euros y un McLaren 720S Spider, un superdeportivo que supera el cuarto de millón de euros de precio.

Sin embargo, la artista no ha posado nunca con ellos en público por lo que tenemos que dejar la interrogante al lado de la casilla de ambos modelos en la lista de coches de lujo que colecciona Cardi B.