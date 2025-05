Araceli Nicolás Martes, 21 de marzo 2023, 17:06 | Actualizado 17:40h. Comenta Compartir

La fiebre por viajar y disfrutar de la naturaleza no ha parado de crecer en los últimos años, en parte debido a la pandemia. Uno de los grandes beneficiados ha sido el mercado de las caravanas y las autocaravanas, con permiso de los hoteles y todo tipo de alojamientos. Viajar con la casa a cuestas se ha convertido en una opción para muchas personas, incluso para famosos como Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Así que no es extraño que los fabricantes de caravanas no paren de innovar y lanzar nuevos modelos que aúnan elegancia, lujo y comodidad, como la nueva Airstream Studio FA Porsche Concept Travel Trailer.

El fabricante norteamericano de caravanas de lujo Airstream se ha aliado con Porsche, y en concreto con su división de accesorios, Studio F.A. Porsche, para diseñar esta caravana ultraligera y compacta que cambiará la forma de viajar de los más aventureros. Aunque de momento solo es un prototipo, ha sido presentada en el festival South by Southwest de Austin, donde se ha expuesto una reproducción a escala 1:3.

Ampliar Con solo 5 metros de longitud, la caravana de Porsche y Airstream ofrece todo tipo de lujos y comodidades. Airstream.com

De formas redondeadas y diseño minimalista, la caravana está revestida de aluminio brillante y reproduce el estilo retro que caracteriza a Airstream, y al mismo tiempo futurista. Los fabricantes destacan su concepción aerodinámica y una construcción ligera (al utilizarse fibra de carbono en muchos componentes) lo que permite que el remolque sea perfecto para vehículos eléctricos (uno de los hándicaps de estos es que arrastrar una caravana puede ser complicado).

Ampliar La nueva caravana de Porsche y Airstream está pensada para dos personas. Airstream.com

Otro punto a destacar es la suspensión automática en el chasis que permite que el cuerpo de la caravana baje, facilitando así su almacenamiento en la mayoría de garajes domésticos. Las ventanas y tragaluces crean una sensación interior espaciosa y, además, permiten disfrutar aún más del paisaje.

Ampliar De diseño minimalista y futurista, la nueva Airstream Studio FA Porsche Concept Travel Trailer es solo un prototipo, de momento. Airstream.com

La caravana, de 5 metros de largo, está pensada para dos personas, y el interior, donde se ha aprovecha al máximo el espacio, cuenta con todo tipo de comodidades: muebles modulares con una cocina de inducción, fregadero y frigorífico, una mesa y bancos laterales, que se convierten de forma sencilla en una cama para dos. También hay un baño con ducha incluida. El techo se eleva para aumentar así el espacio habitable, y permitir la instalación de un toldo lateral.

Más información



La caravana incluye sistema de climatización, depósito de agua… y todas las comodidades necesarias. Aún no se sabe si se fabricará, ni el precio que tendrá, pero tratándose de dos marcas premium, es de suponer que solo unos pocos podrán permitirse este vanguardista remolque.