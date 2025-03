Tráfico: Las Zonas de Bajas Emisiones podrían quedar suspendidas tras una sentencia

a.m.m. Sábado, 11 de febrero 2023 | Actualizado 12/02/2023 22:58h. Comenta Compartir

Revés judicial a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que deben implantarse en 149 municipios municipios con más de 50.000 habitantes este año. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha tumbado la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón. El fallo judicial rechaza la regulación local de circulación en el centro de la ciudad por no contener una memoria económica y, por lo tanto, anula las restricciones de circulación y aparcamiento a los vehículos más antiguos que carezcan de la etiqueta medioambiental de la DGT.

El Ayuntamiento de Gijón ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo y defiende que su ordenanza tiene por objetivo cumplir un mandato procedente de la Unión Europea y del Gobierno de España, así como velar por la salud pública y la lucha contra el cambio climático reduciendo la contaminación. Hay que recordar que Gijón fue una de las primeras ciudades españolas en aplicar la nueva ley de las ZBE. De hecho, su normativa era de las más exigentes. Obligaban a todos los vehículos a portar la pegatina de la DGT para acceder al centro de la ciudad y quien incumplía esta norma se exponía a una multa de 90 euros.

Cada ayuntamiento decide

Pese a ser una ley a nivel nacional, las ZBE quedan reguladas bajo la ordenanza municipal. Es decir, cada ayuntamiento decidirá las cuantías de las sanciones y las restricciones que impondrá a los vehículos más contaminantes. Los conductores deberán saber que la multa que sí o sí deben imponer los consistorios es la relacionada con entrar sin permiso a una Zona de Bajas Emisiones. Se sanciona con 200 euros. En cambio, llevar visible o no la pegatina de la DGT quedará en manos de los ayuntamientos.

Cada municipio es responsable de redactar y poner en práctica las normas y las distintas restricciones teniendo en cuenta los distintivos medioambientales, lo que crea un problema, tanto a los conductores particulares como profesionales, por no existir un patrón único.

Advertencia

La sentencia del TSJA no solo supone un varapalo para Gijón, sino que puede suponer una advertencia para el resto de administraciones. Si la admisión del recurso prospera, el Alto Tribunal deberá fijar una posición definitiva sobre la viabilidad de la ley de las ZBE. Y un fallo en línea con el TSJA haría tambalear la norma del Gobierno Central.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recalca sobre las polémicas ZBE que «no se aportan datos específicos sobre el estado actual del aire, y perspectivas de futuro, criterios de comparación, influencias económicas concretas y su traducción en orden al equilibrio de ingresos y gastos, informes técnicos...».

El TSJA también incide en que estas medidas pueden «determinar necesariamente la renovación del vehículo para seguir desempeñando la actividad, lo cual, lógicamente, supone un gasto empresarial que puede afectar al precio del servicio y, por ende, en la competitividad». Y sostiene que la renovación del vehículo «puede incidir sobre precios ya concertados, en ocasiones en concesiones o contratos de servicio de duración prolongada, como es habitual en el transporte, sobre los que incide la restricción de la Ordenanza cuando se utilizan vehículos que reúnen las características técnicas de la contratación, pero que carecen de distintivo ambiental».

Madrid, pionera en España, o Barcelona fueron unas de las primeras en incorporar estas restricciones. También municipios madrileños o catalanes como Rivas-Vaciamadrid y Cornellà de Llobregat, Pamplona, Sevilla, Badalona y Pontevedra. Sin embargo, otras ciudades como Badajoz, Córdoba, Fuenlabrada, Burgos, San Cristóbal de La Laguna, Parla, Algeciras, Alcobendas, Melilla, Talavera de la Reina, Coslada o Ciudad Real todavía no tienen listas sus regulaciones.

¿Hay ordenanzas en Extremadura?

En Badajoz aún no hay nada regulado sobre las ZBE. El Ayuntamiento va a medir la calidad del aire para decidir si restringe el tráfico en el centro de la ciudad o no. Si están por encima de las cifras aceptables, El Consistorio no tendrá más remedio que imponer restricciones. Por su parte, el Ayuntamiento de Cáceres va a elaborar una ordenanza para delimitar «formalmente» la Zona de Bajas Emisiones que la nueva Ley de Cambio Climático obliga a poner en marcha, y que debe estar funcionando, como muy tarde, en diciembre de 2023.

¿Podrá circular mi coche? La implantación de estas Zonas de Bajas Emisiones conllevará que los vehículos más contaminantes no puedan acceder al centro de las ciudades. En España, con un parque móvil cuya edad media se sitúa por encima de los 13 años, muchos de los vehículos que circulan actualmente por el centro de las ciudades ya no podrán hacerlo. Solo los coches con Etiqueta ECO (verde y azul) -en su mayoría vehículos híbridos, de gas o ambos- y Etiqueta CERO emisiones (azul) -los eléctricos e híbridos enchufables- podrán acceder, circular y aparcar sin restricciones en las ZBE. Los coches con Etiqueta C (verde) –los gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y los diésel a partir de septiembre de 2015- y los coches con Etiqueta B (amarilla) –los gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y los diésel a partir de 2006- podrán circular en todas las ZBE de cualquier ciudad, aunque pueden ir implementándose restricciones municipales para el aparcamiento -sobre todo en el caso de la Etiqueta B-, como en Madrid Central, donde es obligatorio que aparquen en un parking regulado antes de abandonar la zona. El resto de los vehículos, los más contaminantes y denominados A -los gasolina anteriores al año 2001 y los diésel anteriores a 2006-, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio y son los que quedan más restringidos.

