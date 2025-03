Zapatillas para caballos

A alguien se le tenía que ocurrir, después de tantos siglos viendo cómo se forjaban herraduras y se clavaban en las pezuñas de los potros. ... Zapatos para caballo, a medida y al gusto de su jinete, son creados a mano por un artesano norteamericano de nombre Marcus Floyd, que estudió su oficio en la academia local The Shoe Surgeon donde aprendió los secretos de las zapatillas.

Comercializado por la empresa local Horse Kick, las cuatro zapatillas por animal tienen precios mínimos de 1.200 euros. Una cantidad que consideran ínfima dentro de una «industria millonaria», con tal de desterrar el «equipamiento tradicional que han tenido los caballos durante demasiado tiempo», dice la empresa radicada en Lexington (Kentucky, Estados Unidos), lugar donde existe una gran industria del caballo purasangre, con exhibiciones, competencia y venta de ejemplares.

Esta comunidad, de hecho, es uno de los patrocinadores más importantes del desarrollo de las 'sneaker'. Su autor, que se considera un «artista», se ha convertido, a juicio de la comunidad, en el «pionero de un género completamente nuevo de calzado nunca antes visto» que además coquetea con el reciclaje y reutilización de materiales.

«Los pedidos son personalizados y pueden combinar colores clásicos», dice su web, único lugar donde se pueden comprar y en la que planean hacer pronto una subasta de estas deportivas este 12 de noviembre.

No está claro que estos zapatos amortigüen el trote de la bestia, que aceleren su tiempo en las carreras ecuestres o que ayuden a saltar las vallas, pero sí atrae miradas por una forma peculiar que se amolda «perfectamente a la pezuña» como un traje hecho por un sastre.

Logos originales, fabricación propia

Como los diseños exhibidos parten de la reutilización de zapatillas reales conservan los logos de Nike, New Balance o Adidas, pero los fabricantes advierten en letras pequeñas que nada tienen que ver con esas marcas. Hasta ahora no ha habido reclamaciones, a pesar de que las zapatillas han sido reseñadas en medios que cubren Norteamérica de costa a costa, como la CNN o influyentes tabloides como 'New York Post'.

Por si acaso, la empresa avisa que «los productos presentados en este sitio web no están a la venta». Con una media de 17 horas de trabajo por cada par, o sea 34 para las cuatro patas, las deportivas son fabricadas sobre «una bota protectora prefabricada y diseñada para caballos», indica Horse Kicks, que considera sus productos unas «obras de arte». Quién sabe. Si ya existe el 'street basket' ahora podría surgir la versión callejera del hipismo. Las Jordan para caballos ya las tienen a la venta.