«El día que los 'youtubers' formemos un partido, cuidado»

A los cinco años se tragó un juguete y a punto estuvo internet de perderse a uno de sus 'youtubers' más brillantes. Casi 15 millones de seguidores lo contemplan. Se llama Jorge Carrillo de Albornoz (Manresa, 1984). Se hace llamar Jordi Wild. Y en su canal 'The Wild Project' ha entrevistado a lo más grande... Este fenómeno digital, comparable a Ibai Llanos, con quien dice llevarse «genial», hace a todo, hasta participar en un torneo de naipes en Torrelodones. «Se me da mejor poner cara de póker que jugarlo», advierte.

– Sé que anda quemado con la prensa escrita. ¿Habitamos universos paralelos?

– Parece que hablemos lenguajes diferentes, y luego está la sensación de intrusismo que tiene la prensa tradicional con nosotros.

– En su caso, un titular le sacó de quicio.

– Dije que comparado con el mundo del 'stream', donde dependes mucho de la interacción con el público, yo en mi canal de Youtube soy mi propio Dios. Pero no en un sentido prepotente sino queriendo decir que ahí hago lo que quiero, no tengo línea editorial. Luego eso se saca en un titular que dice: 'En Youtube soy Dios' y, claro, quedas como un prepotente.

– También podría creérselo: Pedro Sánchez tiene muchos menos votos que usted seguidores.

– Pero a mí muchos de mis seguidores no me podrían votar porque son latinos.

– O porque algunos quizás no le soporten...

– Es difícil que alguien se suscriba y no le gustes nada. También tengo muchos suscriptores jóvenes desengañados de la política. Pero siempre digo que si un día los 'youtubers', 'streamers' e 'influencers' hicieramos un partido... ¡Cuidado! ¡Peligro!

– ¿Tiene madera de líder?

– Tengo mucha madera de líder pero no de político. La política, con todas sus corruptelas me da una pereza extrema.

– Margarita Robles llama sustituir a destituir. ¿Hay más postureo en la política que en las redes?

– Ja, ja, ja... Creo que es complicado que el postureo y la hipocresía que hay en la política lo superemos en las redes.

– ¿Algún consejo a Elon Musk con respecto a Twitter?

– Me parece un personaje fascinante. Me gusta mucho el espacio, la astrofísica, y le preguntaría por los planes de futuro en Marte. En cuanto a Twitter, estoy a favor de su idea de libertad absoluta, pero siempre que esa libertad no haga daño a los demás.

– Pues va a dejarle opinar de nuevo a Donald Trump.

– Cuando le castigaron me pareció bien, por el asalto a la Casa Blanca, la crispación... Pero una vez que ya no es presidente, si creemos en la libertad de expresión, yo a Donald Trump le devolvería la cuenta.

– Dice que no tiene línea editorial. Pero sí tendrá ideología...

– Me parece alucinante que en 2022 aún estemos con la derecha y la izquierda. Yo en algunas cosas puedo resultar superprogre, a nivel social por ejemplo, pero en otras soy más liberal. Odio los 'packs' ideológicos. Por ejemplo, yo estoy en contra del lenguaje inclusivo pero muy a favor del aborto.

– ¿Y a Elon Musk no le preguntaría cómo hacerse millonario o ya lo es?

– Ja, ja, ja... A ver, no me puedo quejar de dinero. Las personas que tenemos estas cifras durante años ya hemos ganado un dinero muy importante, no como Elon Musk, pero sí más de lo que yo habría soñado de niño. A Musk no le preguntaría cómo se ha hecho millonario. A mí el dinero me importa lo justo. Nunca me he movido por dinero.

– ¿Y qué le preguntaría a un 'youtuber' de éxito llamado Jordi Wild?

– Le preguntaría qué hace para conservarse tan bien a sus 37.

– Eso es más propio de Mariñas, que en paz descanse.

– Le preguntaría si es feliz, si está contento con su vida. Y la respuesta sería sí. Mucho.

– Sé que es amigo de Iker Jiménez. ¿Tiene internet algo de fenómeno paranormal?

– Internet es el inconsciente colectivo de la humanidad. Con lo bueno y con lo malo.

– Dicen que a usted le aman y le odian a partes iguales.

– No, no. Aunque tuve una época más radical, siempre he tenido mucho más amor que odio. Ahora mismo lo que recibo por redes es amor casi incondicional. Y eso es precioso.