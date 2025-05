Yolanda Díaz apadrina la presentación del último libro del Papa en España

PEDRO ONTOSO Martes, 13 de diciembre 2022 | Actualizado 14/12/2022 10:11h. Comenta Compartir

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social participará este miércoles en Madrid en la presentación del libro 'Os ruego en nombre de Dios', fruto de una conversación del Papa con el periodista argentino Hernán Reyes. El acto se celebrará en la iglesia de San Antón, sede de Mensajeros de la Paz, la ONG del padre Ángel, que acaba de regresar de Roma, donde ha sido recibido por el pontífice. El sacerdote es una de las 'llaves' de la dirigente comunista para acceder al Vaticano.

Justo estos días se cumple un año de la polémica visita de Díaz a la Santa Sede, donde mantuvo un encuentro de 40 minutos con Francisco. En aquella ocasión, la ministra salió «fascinada» de la entrevista y aseguró que se trató de «una de las conversaciones más interesantes que he mantenido». A pesar de no ser creyente, sí que llevó varios rosarios de allegados para que Bergoglio los bendijera. Aquel gesto fue interpretado como un ejercicio de inteligencia política, un guiño al cristianismo del centro izquierda.

La vicepresidenta no ha desaprovechado cualquier ocasión que se le ha brindado para dirigirse a la comunidad católica en su proyecto para ensanyar su espacio ideológico con Suma. Sabe que el Papa genera simpatía en la izquierda, pero también acude a otros foros. El pasado mes de marzo participó en el congreso 'Iglesia y sociedad democrática', organizado por la Fundación Pablo VI, con un vídeo mensaje en el que elogiaba la emblemática encíclica 'Populorum Progressio', en la que el papa Montini llamaba a erradicar las desigualdades.

En el libro que se presenta ahora, Francisco se dirige a los creyentes y no creyentes, con un decálogo de propuestas, 10 'mandamientos', muy sensibles también para los no católicos. Tienen que ver con el ejercicio responsable de la política, el papel de las mujeres en la sociedad, el medio ambiente, los abusos sexuales, la acogida a los inmigrantes, las guerras o la responsabilidad de los medios ante las 'fake news'. Es casi un resumen de los grandes temas de su pontificado, del que se cumplirán diez años el próximo mes de abril. En Italia lo ha publicado Piemme (sello de Mondadori) como 'Vi chiedo in nome di Dio' y en España lo distribuye Mensajero.

El último barómetro del CIS, correspondiente al mes de noviembre, certificaba el paulatino desplome de la práctica religiosa en España. Sólo un 18,2% se declaraba católico practicante (los creyentes son un 55,9), frente a un 40,3 de agnósticos, indiferentes y ateos. Aún así, Yolanda Díaz parece dispuesta a continuar con su campaña de escucha, también en el ámbito de las creencias, convencida de que la religión no es patrimonio de la derecha y de que el voto católico es transversal. Más ahora que algunos obispos han cargado contra el Gobierno de coalición.