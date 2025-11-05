WhatsApp llega a Apple Watch: así puedes instalarlo y cómo funciona

Judith Rueda Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:29 Comenta Compartir

La llegada de WhatsApp, la aplicación de mensajería movil, a los Apple Watch ha sido muy esperada durante mucho tiempo para multitud de dispositivos de iPhone. Las funciones de la aplicación en el dispositivo están restringidas a causa de las limitaciones del reloj.

En primer lugar, el formato de mensajes que se puede enviar es limitado, se puede escribir, dictar por voz y mandar audios, pero no se pueden mandar GIFs, fotografías o stickers. De la misma manera, no se podrán ver en el dispositvo ni GIFs ni fotografías, pero si los stickers que se reciban. Esta versión de la aplicación tambien permite navegar entre los chats, ordenados por anclados y vistos recientemente.

Cómo funciona

Para poder utilizarla será necesario tener el télefono móvil cerca y conectado al reloj, aunque este cuente con tecnología TLC. Otro requerimiento será contar con la aplicación actualizada en el teléfono, para que aparezca de manera automática en la lista de aplicaciones del reloj y pueda usarse.

En caso de no aparecer, se deberá acceder a la aplicación del reloj desde el móvil y entrar al apartado de 'apps disponibles', después, será necesario presionar el botón de instalar la versión compatible con el reloj.

De esta manera se concluye por fin la espera de alrededor de 10 años que han tenido los usuarios de Apple para poder usar esta applicación de mensajería.

