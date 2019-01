De vuelta a la carretera Se subasta mañanaen Francia una valiosa colección de 81 coches antiguos recuperados del abandono de su dueño PAULA ROSAS Domingo, 20 enero 2019, 12:40

Estaban escondidos entre la maleza, arrumbados en garajes y granjas, enterrados en basura, abandonados a los elementos, durmiendo el sueño de los olvidados. Su dueño los coleccionó con pasión y de forma casi compulsiva. Compraba y acumulaba hermosos vehículos clásicos pero, pasado el momento del capricho, estas perlas iban quedando relegadas al ostracismo. Jamás se preocupó de cuidarlos. «A algunos les habían crecido incluso árboles entre el chasis», recuerda el subastador francés Henri Adam, que mañana dirigirá la puja de esta fabulosa colección de 81 vehículos antiguos, entre los que hay un tesoro escondido: un Lamborghini P400 Miura de 1968, que podría superar los 600.000 euros.

«No podíamos creernos lo que íbamos encontrando. Los coches estaban por todas partes, en diferentes propiedades de Pau, en Barzun, en Aureilhan... en la casa donde él vivía tuvimos que saltar montañas de sacos de basura de dos o tres metros de alto para llegar a un garaje cuyo techo se había venido abajo con 13 coches dentro», relata Adam por teléfono desde Tarbes, la pequeña localidad de los Altos Pirineos que acoge la subasta.

La pasión de Henri Ruggieri, el dueño de la colección, era conocida por los entendidos de la región. Por eso, cuando este misterioso vecino de Pau del que poco se sabe falleció el año pasado, muchos se lanzaron a la búsqueda de sus herederos. Adam dio con ellos a través del notario que gestionó la sucesión y que finalmente le encargó el inventario y la subasta de esta joya olvidada.

Ruggieri comenzó su colección en los años 70 y compró un poco de todo. Hoy salen a subasta desde un Citroën 2CV hasta un Porsche 356 Pré-A de 1953, varios Jaguar, entre ellos el bellísimo Type E, símbolo de los locos años 60 británicos, coches de principios del siglo pasado (hay un Citroën de 1919 o, más bien, lo que queda de él, un Stutz y un Delage). Hay también furgonetas, un tractor, enormes vehículos americanos de los años 50, Lincoln, Chevrolet, Cadillac... Pero la auténtica bella durmiente de la colección es el Miura, con la potencia y elegancia, dicen los expertos, de los astados de Lora del Río. Henri Adam se emociona al teléfono cuando habla de él. «Los que han tenido la suerte de conducirlo aseguran que cuando te subes se te pone una sonrisa extraordinaria, con el ruido del motor detrás de las orejas... buah, es toda una experiencia». Adam lamenta, sin embargo, no haber podido probar el que mañana se subasta, que presenta un aspecto bastante deteriorado.

La joya de la corona

«El Miura lo encontramos en un garaje, detrás de unas bolsas de basura. Encima del coche había entre metro y metro y medio de colchones y sacos. Se había abierto un agujero en el techo del edificio por el que entraba el agua, por eso la pintura del Miura no está en muy buen estado», recuerda el subastador. Este es un modelo «mítico» de Lamborghini, asegura Adam. «Se fabricaron muy pocas unidades, tan solo unas 3.000, por lo que es un coche muy raro. Para un coleccionista es el automóvil más elegante que puedas encontrar». Ruggieri lo compró en 1996 en buen estado por 250.000 francos (unos 38.000 euros). Hoy podría superar el medio millón de euros, aunque modelos en buenas condiciones se han llegado a vender por más de un millón.

Adam reconoce no haber vendido nunca un vehículo tan caro. Compradores interesados no faltan. Ya ha recibido llamadas desde América, Japón, Bélgica o Suiza. No quiere hacer un cálculo de cuánto podrá sacar mañana por la colección, aunque espera recibir a mucha gente y que se venda todo, ya que no hay precio de salida. Una colección parecida, la Baillon, con menos vehículos aunque más prestigiosos, se subastó en 2015 en Francia y alcanzó un récord de más de 25 millones de euros. La perla en ese caso fue un rarísimo Ferrari 250GT California Spyder, por el que un comprador pagó más de 16 millones de euros. En el caso de la colección Baillon, muchos de los vehículos también se encontraban en estado ruinoso, pero en su mayoría se vendieron por el doble o el triple de lo estimado por «su estado poético y místico», señaló entonces su subastador. Las emociones también juegan su papel en las pujas.

El descubrimiento de la colección Ruggieri ha sacudido al mundo del motor, que no esperaba ya encontrarse con un repertorio de más de 80 coches en manos de un solo propietario. «Él los compró en buen estado. Conozco a una persona que solía pasearse con él en el Jaguar y estaba perfecto. Pero, no sabemos por qué, en un momento dado dejó de cuidarlos. Es muy extraño», comenta Adam. Los potenciales compradores tienen delante de sí meses, si no años, de costosas restauraciones. Para muchos apasionados, un placer añadido.