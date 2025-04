Estás a tiempo de enviar tu voto por correo

Redacción Jueves, 25 de mayo 2023, 14:23 Comenta Compartir

Si has solicitado el voto por correo para las elecciones de este 28-M, habrás podido comprobar que has recibido una carta, junto a las papeletas de votación, en la que se indica que este pasado 24 de mayo era el último día para depositar tu voto en Correos, sin embargo la entidad ha ampliado el plazo. El último día es, ahora, este 25 de mayo. Así que, si aún no has enviado tu voto o pensabas que se te había pasado el plazo, aún tienes unas horas para acercarte a tu oficina de Correos más cercana y mandar tu voto.

«Según el acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central, el plazo para el depósito del voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales se amplía hasta este jueves, 25 de mayo, en el horario habitual de las oficinas de Correos en toda España. Este plazo finalizaba inicialmente el miércoles, 24 de mayo, pero con la decisión de ampliación adoptada, los ciudadanos y ciudadanas que hayan solicitado ejercer su derecho al voto por correspondencia para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el 28 de mayo, dispondrán de más tiempo para depositar su voto», anuncian desde Correos.

Correos ha admitido más de 1.082.000 solicitudes de voto por correo para las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el 28 de mayo

Correos deberá asegurar la entrega de dichos sobres con votos en las respectivas mesas electorales en la jornada electoral del domingo, 28 de mayo, dentro de los plazos legalmente establecidos.

El proceso es sencillo, si ya recibiste la documentación en tu domicilio, verás:

- Papeletas y sobres de votación.

- El certificado de inscripción en el censo.

- Un sobre en el que figurará la dirección de la Mesa donde le correspondería votar.

- Una hoja explicativa.

Introduce la papeleta que decidas en el sobre correspondiente, cierra ambos sobres, introducelos en el sobre con la dirección de la Mesa electoral junto al certificado de inscripción, y acércate a tu oficina de Correos más cercana para enviarlo.