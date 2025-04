¿Puedo votar sin el DNI o si ha caducado?

Irene Toribio Martes, 23 de mayo 2023, 19:00 Comenta Compartir

Las elecciones autonómicas y municipales están muy cerca y sigue habiendo algunas dudas en la ciudadanía y no nos referimos a las que respectan a qué partido votar, si no a cómo hacerlo. Una de las más frecuentes, sobre todo en los votantes jóvenes que acuden por primera vez a las urnas, es qué documentos necesito para ir a votar. La respuesta es sencilla: el DNI u otro documento identificativo.

Además, has de saber que los cargos de presidente y vocal de las mesas electorales son obligatorios y quienes no acudan a desempeñar sus funciones pueden incurrir en pena de prisión o multa. Sin embargo, si tienes una causa justificada y documentada que te impida aceptar el cargo, puedes alegar ante la Junta Electoral de zona dentro del plazo establecido.

Documentación necesaria para ir a votar

La Policía Nacional confirma que se puede acudir con el DNI caducado y que no supone ningún problema. Pero, ¿qué pasa si lo he perdido o se me ha olvidado? Ten en cuenta que no sirve una fotocopia, eso «nunca», aseguran. Por tanto, la alternativa sería presentar el carnet de conducir o el pasaporte como documento identificativo. De hecho, ocurre lo mismo que con el DNI, se pueden presentar aunque estén caducados siempre y cuando sean los originales y en ellos aparezca nuestra fotografía.

Otras preguntas frecuentes entre los ciudadanos es cómo saber en qué colegio electoral tengo que votar, a qué hora tengo que ir a votar... Te respondemos:

- A través del buscador del Instituto Nacional de Estadística (INE) puedes comprobar qué colegio electoral te corresponde y cuál es la mesa a la que tendrás que dirigirte. En cualquier caso, los electores recibirán una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la mesa que les corresponde. También puedes consultar la web del ayuntamiento donde residas o llamar por teléfono al consistorio.

- La votación comienza a las 9 horas y termina a las 20 horas, momento en el que el presidente de la mesa electoral anuncia el final de la votación.