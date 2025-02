Los votantes de Podemos y Vox, los más reacios a tener pareja con otras ideas

E. C.

J. Fernández Jueves, 13 de abril 2023

¿Se puede salir con alguien con quien no compartes ideas políticas? Por poder, evidentemente, claro se puede y los ejemplos de famosos y no famosos son inmensos. Sin embargo, lo cierto es que depende de de qué pie se cojee en este campo, hay quien le da más importancia o no. Así lo revela de un informe el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de la tercera oleada de la encuesta sobre relaciones sociales y afectivas tras la pandemia.

Los votantes de Unidas Podemos y Vox son los que más importancia dan a que la pareja tenga la misma opinión. En el caso de los partidarios de la formación morada, un 56,3% de quienes se declaran votantes dan «mucha» o «bastante» importancia a este asunto. En Vox, al otro extremo del arco, ese porcentaje es del 48,9%. Por su parte, a los partidarios del PSOE les preocupa menos: solo el 36,1 considera este asunto como fundamental. Y en el caso del PP, la cifra baja al 38,5.

Esto es lo que ocurre en los cuatro grandes partidos, pero muy interesante resultan también los resultados entre los votantes de otras formaciones de menor tamaño y de corte nacionalista. Los más «intolerantes» con la ideología de la nueva pareja son los votantes de JxCat: un 84,9 por cierto no compartirían cama con alguien que no opine como ellos. En el segundo puesto están los de Bildu: un 77,4% de sus partidarios aprecian «mucho» o «bastante» compartir ideas políticas. En cambio, en ERC este asunto no lo consideran tan importante, solo el 32,7% le da tanto valor.

Otra asunto peliagudo en lo que a ideales se refiere son las creencias religiosas. En los partidos de la derecha dan más relevancia a la que la pareja comparta estas ideas: un 53% en Vox y un 50,4% en el PP. En Unidas Podemos, al 64,8% no le parece importante y en el PSOE, al 73,9.

¿Y si la pareja es más guapa?

¿Y qué pasa con el aspecto físico de la pareja?¿Quiénes le dan más importancia? Pues en este caso, el podio está presidido por Vox. Un 24,8 por ciento de quienes votaron al partido que lidera Santiago Abascal le otorgarían «mucha» o «bastante» importancia a que su futura pareja fuera menos atractiva que ellos mismos. Algo que en Unidas Podemos les da bastante igual: solo un 10,9 de sus partidarios lo considera.

