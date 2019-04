«Yo también soy un votante indeciso» Un país en conflicto. «En España siempre hay un descontento de unos contra otros». :: efe «Soy músico desde los cinco años y tengo más respeto por la música que muchos que se las dan de entendidos» Luis Cobos Músico ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 28 abril 2019, 08:47

El hombre que hizo que Beethoven sonara pop ahora quiere convertir en clásico el mariachi. Luis Cobos, a sus 70 años, con más de cien discos de platino, vuelve. Tiene mujer, una hija, dos gatas y nuevo disco: '¡Va por México!'. Lo ha grabado en Abbey Road y lo presentará el 10 de mayo en el Teatro Real con la Europa Symphony Orchestra, el Mariachi de Tecalitlán, un coro góspel, Pitingo...

-¿La música, al contrario que el alcohol, admite todas las mezclas?

-Todas, el problema es cómo sientan, je, je... Hay estómagos y corazones sensibles. Pero si mezclamos con pasión, sentimiento y respeto suelen sentar bien.

-¿A usted de la música le gusta todo, hasta los andares?

-Los andares, los 'respirares' y los silencios. ¿O acaso no son mágicos los silencios de Pink Floyd?

-¿Y a la hora de beber: margarita o chupito de tequila?

-Tequila reposado. Pero tiene un inconveniente. Y es que te tomas cuatro o cinco y dices «qué bien vas». Pero al séptimo, sin saber quién te empuja la cabeza, haces ¡Pum! y te tira y se acabó. Es el monstruo de las películas, pero sin música que lo anticipe.

-¿Qué tiene México que se le ha metido en las venas?

-Un universo musical, un humanismo en la gente y una pléyade de artistas increíbles. Y una cosa que me fascina: la mexicanidad. Me gustaría que en España existiera. Es eso que hace que en un país donde hay más de 60 lenguas todos se sientan igual de mexicanos y amen su tierra.

-¿Y aquí qué nos pasa?

-Pues que aquí todos nos repelemos. Quizás repeler sea un vocablo un poco fuerte. Pero en España siempre hay un descontento de unos contra otros.

-¿Qué banda sonora le pondría a esta última campaña electoral?

-Por una parte un sonido como de fuente, de aguas que caen pacíficas, del patio de la Alhambra y, por otra, unas tempestuosas olas que borran ese sonido maravilloso. Porque vamos de la calma a la tempestad. Estamos viviendo una época interesante, pero muy convulsa y con muchas dudas.

-¿Usted las tiene?

-Sí. Yo estoy entre los votantes indecisos. Soy una persona independiente y he esperado al final para despejar mis dudas. Pero no ha sido gracias a los debates, que no me han movido el impulso como para decidir el voto.

-¿Tan decepcionado está con los políticos?

-No en todo. En el tema de la propiedad intelectual han dado un ejemplo magnífico de cohesión, algo increíble. Ojalá cunda el ejemplo.

-Almodóvar, su paisano, grabó 'Voy a ser mamá' en sus estudios... ¿Ha visto ya 'Dolor y Gloria'?

-La he visto y me parece una obra maestra magnífica.

-¿Su infancia manchega fue así de cruda?

-No. Estuve en un internado y algunas cosas que relata él yo no las comparto. Tal vez tuve mucha suerte.

-¿Melena y bigote son señas de identidad para usted?

-Me gustan. Me los dejé a los 17 años y desde entonces hago todo lo posible para que no desaparezcan.

-¿Algún champú en especial?

-No, voy probando los que me recomienda mi peluquera. No soy adicto a un champú. Me hicieron una estatua en el parque de mi pueblo, un gran honor para mí porque es el parque donde jugaba de niño. Unos decían que si la cara no se parecía y yo contesté: «Si tiene bigote, pelo largo y batuta, soy yo». Hay cosas que definen a las personas, como a Churchill el puro, el bastón y el abrigo.

-Creo que hoy ya no les pondría caja de ritmos a los clásicos.

-No se la puse, adapté a la música clásica ese ritmo constante que es propio de la música pop. Cumplió su función.

-Alguno dijo que era como abofetear a Beethoven.

-Eso es porque no entendieron el proyecto. Yo he hecho el viaje de ida y vuelta y aquí estoy poniéndole una orquesta sinfónica a una música popular como el mariachi. Soy músico desde los cinco años y por supuesto tengo mucho más respeto por la música que muchos que se las dan de entendidos. La música además no necesita que nadie la entienda.

-¿Se siente una especie de estrella del rock, en clásico?

-No. Soy un músico emocional que quiere que la gente disfrute. El papel de un director no es mover los brazos, sino extraer la emoción de esa pieza musical. Y es complicado.

-¿Por qué?

-Porque estamos de espaldas. Con los codos y la espalda se convence peor que de frente. Imagínese un debate en el que los políticos hablaran de espaldas y con los codos... Había dos oficios que se ejercían de espaldas: el del cura dando misa, y el del director de orquesta. Los curas ya rectificaron. Nosotros ahí seguimos.