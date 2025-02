Los visones americanos atacan en la costa

Cambios de costumbres por las condiciones del cautiverio

Los visones americanos, además de acostumbrarse a las aguas del norte de la península y al mediterráneo catalán, ha sufrido otro cambio tras sobrevivir a las condiciones de las granjas peleteras: «Al contrario que otras especies de carnívoros locales, no tienen un comportamiento territorial», desvela Iñigo Zuberogoitia, director de Medio Natural de Icarus. «En otros, los territorios están definidos por la zona que ocupan los machos, pelean y mantienen a raya a otros. Pero lo que ocurre con el visón americano, después de generaciones y generaciones en cautividad, en jaulas en las que se les agrupa por sexos, con tres o cuatro machos juntos, es que se les ha inhibido este comportamiento. En el campo no lo muestran como debería ser y por lo tanto las densidades son muchísimo más grandes. Y hace que su presión sobre otras especies en el medio natural sea mayor».Otro cambio que favorece al visón americano es la percepción del público. «La gente no ve una especie invasora, sino un bonito peluche. Pero está llevando a la extinción al visón europeo, al desmán, a la rata de agua, al cormorán moñudo y a otras especies», avisa el científico. Más aún en los mares españoles, que se resisten a abandonar.