Los vinos tinto y blanco de Mercadona recomendados por la OCU que arrasan en ventas (y cuestan menos de 3€)

Irene Toribio Jueves, 17 de abril 2025, 18:03 Comenta Compartir

Mercadona lo ha vuelto a hacer: dos de sus productos están arrasando entre el público y se han vuelto virales en redes sociales. Esta vez son dos vinos, uno tinto y otro blanco, que se han convertido en verdaderos fenómenos entre los consumidores gracias a su excelente relación calidad-precio. Y no lo decimos solo nosotros: la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) los ha destacado como algunas de las mejores opciones que puedes encontrar en los supermercados españoles. ¿Lo mejor? Ambos están disponibles por menos de 3 euros la botella.

Caperucita Tinta: el vino tinto de Mercadona que conquista por dentro y por fuera

Si alguna vez has paseado por el pasillo de vinos de Mercadona, es muy probable que se te haya ido la vista a una botella con una etiqueta que recuerda al cuento de «Caperucita Roja». No es casualidad. Caperucita Tinta no solo entra por los ojos, sino que sorprende también al primer trago. Y por si fuera poco, cuesta solo 1,95 €. ¿Qué más se puede pedir?

Este vino, elaborado con uva tempranillo por la bodega valenciana Torre Oria, se ha ganado un hueco en muchos hogares españoles. No es uno de esos vinos que compras por curiosidad y se quedan cogiendo polvo. Todo lo contrario: quien lo prueba, repite. Tiene un punto afrutado muy agradable, una acidez suave y ese equilibrio que hace que funcione igual de bien con un plato de carne, un arroz o simplemente con unos quesos y buena compañía.

La OCU (sí, la Organización de Consumidores y Usuarios) no ha tardado en reconocerlo como uno de los mejores vinos de supermercado por su calidad-precio. Y no nos extraña: es difícil encontrar algo tan redondo por menos de dos euros.

Además, ha sido todo un boom en redes sociales. Usuarios lo recomiendan por su sabor, sí, pero también por su presentación tan distinta y llamativa. Desde que salió en 2021 no ha hecho más que ganar seguidores, y ahora que su precio está rebajado, se ha convertido en un pequeño tesoro para los que disfrutan del vino sin complicarse la vida (ni la cartera).

Indómito: el vino blanco de Mercadona que se adapta a cualquier ocasión

Si lo tuyo es el vino blanco, Mercadona también tiene una joya escondida que merece ser descubierta: Indómito Chardonnay. Producido por la bodega Virgen de las Viñas, ha sido elegido por la OCU como el mejor vino blanco de la cadena. Y sinceramente, después de probarlo, es fácil entender por qué.

Por 2,30 €, te llevas una botella de 750 ml con un vino de color amarillo claro con reflejos verdosos, muy limpio y apetecible. Al acercarlo a la nariz, llegan esas notas a fruta madura que invitan a probarlo enseguida. Pero es en boca donde realmente convence: es suave, fresco, con buen cuerpo y esa acidez justa que hace que no te canse.

Lo bueno del Indómito es que vale para todo: desde una comida sencilla entre semana hasta una cena especial con amigos. Va genial con pescados, pastas o entrantes ligeros, pero también se disfruta solo, bien frío, en una tarde de terraceo casero.

¿Por qué están arrasando estos vinos de Mercadona?

Hay varias razones por las que estos dos vinos están en boca de todos (literalmente):

Precio imbatible: ninguno supera los 2,50 €.

Calidad reconocida por la OCU, que no se casa con nadie.

Diseños únicos que llaman la atención en el lineal.

Disponibles en cualquier Mercadona, sin complicaciones.

Recomendaciones reales en redes sociales: no hay mejor marketing que el boca a boca.

En definitiva, tanto Caperucita Tinta como Indómito Chardonnay son la prueba de que no hace falta dejarse un dineral para disfrutar de un vino de verdad. Mercadona sigue afinando su selección y estos dos vinos lo demuestran con creces.

Temas

Vino

Mercadona