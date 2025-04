El vino español plantea una batalla en Europa por el etiquetado

J.M.L. Toledo Miércoles, 26 de enero 2022, 15:25 Comenta Compartir

La Unión Europea negocia estos días un importante cambio en el etiquetado de los vinos que nada gusta al sector vinícola español: incluir en la etiqueta de cada botella la advertencia de padecer algunos tipos de cáncer por su consumo y que no existe ningún nivel de consumo seguro para que la salud no se vea afectada. Castilla-La Mancha, como primera comunidad española en producción de vino –concentra la mitad de toda la producción nacional- se opone y el Gobierno autonómico anuncia que «lucharemos con uñas y dientes» a través de los eurodiputados españoles.

Así lo indicó este miércoles la portavoz del Gobierno castellano-manchego, Blanca Fernández, para quien «es una medida injusta y de argumentación infundada pues no se sostiene en criterios científicos». En concreto, un informe del Parlamento Europeo acerca del cáncer señala que el alcohol es un «factor de riesgo» para sufrir esta enfermedad y propone insertarlo en el etiquetado de cada botella, algo similar a lo que se hace con las cajetillas de tabaco aunque con mensajes menos alarmistas. También sugiere la posibilidad de incrementar los impuestos asociados a este producto para reducir su consumo. «Es injusto porque ha quedado demostrado en varios estudios que el consumo moderado de vino, dentro de la dieta mediterránea, tiene efectos positivos en la salud», añadió la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, quien afirmó que «el vino no es cancerígeno y no se puede homologar a las bebidas destiladas pues está demostrado que tiene taninos y efectos positivos para la salud si se trata de un buen vino como mayoritariamente hacemos en Castilla-La Mancha».

Quien también ha expresado su oposición a las intenciones de la Unión Europea es José Joaquín Vizcaíno, responsable nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en el sector del vino, que reconoce la preocupación del sector por el daño que podría sufrir y propone informar de que el consumo moderado de vino es el adecuado.

Vino y lavanda

Otra batalla que piensa plantear la Junta de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea tiene que ver con la lavanda ya que su estrategia de sostenibilidad, más conocida como «Pacto Verde», prevé la inclusión de aceites esenciales como la lavanda en la categoría de «productos químicos», con lo que se incluiría la etiqueta de «tóxico» en los artículos elaborados con esta planta aromática. Esta medida afectaría, sobre todo, a pueblos de la comarca castellano-manchega de La Alcarria que en los últimos años han apostado por cultivar lavanda debido a su alta rentabilidad comercial.

Según Blanca Fernández, «haremos lo posible para que esta norma, que puede responder a intereses económicos ajenos a la preservación de la salud, no salga adelante». La portavoz del Gobierno castellano-manchego señaló al respecto que «el aceite esencial de lavanda es natural».