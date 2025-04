La víctima de la violación de Igualada fue hallada «medio muerta»

Cristian Reino Lunes, 17 de junio 2024, 16:24 Comenta Compartir

La Audiencia de Barcelona celebra desde este lunes el juicio contra Brian Raimundo Céspedes, joven boliviano acusado de haber violado salvajemente a una menor en Igualada (Barcelona), en la noche de Halloween de 2021. Céspedes se sienta en el banquillo por dos delitos: agresión sexual y tentativa de asesinato. La Fiscalía pide 45 años de cárcel para él. El conocido como 'monstruo de Igualada' ya había agredido sexualmente a su hermana de 7 años y a una exnovia. Se esperaba que el acusado declarara en la primera sesión del juicio, pero el tribunal ha aceptado la petición de su defensa y el presunto violador dará su testimonio al final, este próximo viernes.

La primera sesión del juicio ha reproducido, a puerta cerrada, la declaración grabada de la víctima, que no ha tenido que asistir a la vista ni tener que pasar por el infierno de tener que revivir de nuevo la violación y tener que responder a las preguntas de las partes. Quienes sí han dado su testimonio en el arranque de la vista han sido los dos camioneros que hallaron a la víctima tras ser violada, junto a una nave industrial. La chica, de 16 años cuando fue agredida sexualmente, había ido a una fiesta en una discoteca a las afueras de Igualada y fue violada después de despedirse de un chico, con el que había mantenido relaciones sexuales.

Eran las 6 de la mañana, y la chica fue atacada de forma brutal presuntamente por Céspedes cuando iba hacia la estación del tren para regresar a casa. Los dos hombres que la encontraron han revelado que estaba «medio muerta». «Estaba semidesnuda, temblando, semiinconsciente», han declarado. «Estaba todo lleno de sangre, había un charco muy grande de sangre», ha relatado uno de los dos camioneros. «Le dije: ahora llega la ambulancia. Y ella decía; 'no, no, no'». La violó de una forma tan brutal que casi la mata. Es por ello, que el juez decidió que se siente en el banquillo por los delitos de agresión sexual e intento de asesinato. Según el auto de apertura oral, si no la hubieran encontrado habría muerto. Fue atacada y violada durante 20 minutos a través de penetraciones vaginales y anales y hasta con objetos y recibió un fuerte golpe en la cabeza, que la tuvo en la UCI dos meses. La víctima ha perdido la audición en un oído. No recuerda nada de aquella noche, ni de los diez días siguientes, según declaró ante el juez.

También ha declarado la persona con la que estuvo la víctima antes de ser violada. Era un chico, que ya conocía y con el que salió de la fiesta para tener relaciones. «Tenía entendido que ella iba a ir con sus amigos, no se cómo iba a volver, pero tenía entendido que no iba a volver sola», ha asegurado el chico.

