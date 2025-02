Existe una modalidad de verano estresante que comparten todos los padres del mundo: los que coinciden con los hijos pequeños. Organizar, conciliar o establecer horarios se convierte en misión (casi) imposible y pone a prueba los nervios más rocosos. En ésas anda Laura Baena, empresaria ... y fundadora de Malasmadres, un proyecto de éxito que nació, precisamente, de esa imposibilidad de llegar a todo. Hoy, esa red conecta a miles de madres (y padres) como ella. Y ahora, en vacaciones, más aún.

– No sé si empezar por preguntarle, con tres niñas pequeñas, si lleva bien el verano...

–Pues voy conciliando como buenamente puedo. Madre mía, ¡es que nada más empezar las vacaciones se me pusieron las dos pequeñas malas!

–Se tiraba de los pelos…

–Encima esa semana quería hacer un montón de cosas de trabajo. Pero nada que no se pueda resolver, porque por suerte o por desgracia somos autónomos y nos podemos medio organizar.

–¿Y cómo se organiza una malamadre sin que le coma la culpa?

–Las malas madres decimos que con las vacaciones empiezan los juegos de la conciliación, porque nos convertimos en verdaderas malabaristas. No hay una fórmula mágica: unas semanas de campamento, otras semanas pidiendo ayuda a las abuelas, otras tus vacaciones, otras no sé qué... Y además buscando tiempo para nosotras porque si no, no se sobrevive al verano con esa ansiedad.

–¿A qué se ha enganchado para desconectar?

–Al boxing, que me viene muy bien. También salgo a correr cuando puedo, pero luego hay semanas que sé que no se va a poder y no pasa nada.

–Ahí entra el nuevo término de mala madre zen…

–Es que en verano no se puede llegar a todo. Si yo normalmente les digo a las madres que hay que bajar la autoexigencia, en verano ya hay que abrazar el caos. Porque tú lo organizas, lo tienes controlado, y de repente se te ponen las dos niñas malas, ¿qué haces? Pues te agobias mucho, pero luego dices: «Mira, abrazo el caos».

–¿Y el buen padre también lo abraza? Porque esto es cosa de dos...

–Pues sí, llevamos 20 años juntos, así que hemos aprendido a la vez lo que era la corresponsabilidad. Él es un padre cuidador. Y en mi caso muchas veces están los roles cambiados, porque yo renuncié primero a mi carrera profesional y cuando el proyecto de Malasmadres empezó a desbordarse fue él quien renunció para que yo pudiera seguir adelante con mi proyecto. Hoy trabaja conmigo.

–Y déjeme adivinar: él es el héroe.

–Exacto. Es la mirada de la sociedad: ellos son los héroes y nosotras las malas madres. También lo miran como un blando, con una mirada compasiva, como si estuviera sometido.

–¿Alguna vez pensó que vivir desbordada se iba a convertir en negocio?

–La verdad que no. Cuando me preguntan por mi caso de éxito, siempre digo que Malasmadres nació como un desahogo personal. Yo estaba en una crisis existencial muy grande. Lo mío no fue una película fantástica ni bonita, lo mío fue hundirme en la miseria, pasarlo muy mal y de ahí empezar a dedicarle tiempo a Twitter y de repente conectar con una necesidad social. Lo bueno fue estar en un momento concreto diciendo algo que era necesario para la sociedad y ver que ahí había un montón de gente.

–¿Y ahora ya no vive desbordada?

–Menos, de hecho ésa fue una de las razones por las que decidí dejar Madrid y venirme a Málaga, porque allí todo se estaba complicando mucho. Siempre he intentado ser coherente en lo que hago, por eso no puedo estar luchando desde todos los frentes por la conciliación y ser yo precisamente quien no la ponga en práctica.

–¿Por qué en 2023 le costó tanto disfrutar?

–Lo pasé muy mal, fue el punto de inflexión de todo lo que habíamos arrastrado: una pandemia, una tercera hija en pandemia, un volver a Málaga, un volver otra vez a la rutina, que todo se hiciera de nuevo presencial, recolocar el proyecto, asumir el momento político tan convulso en el que es tan complicado el activismo social, reorganizar el equipo… han sido muchas cosas.

–¿Y el mar la ha curado?

–Es que en Málaga está todo, pero yo me tuve que ir para valorarlo. Y qué te voy a decir del mar: me da la vida y sentir que estoy cerca es un regalo. Aquí desconecto, me parece que estoy de vacaciones, ya no tengo esa necesidad agotadora de parar. Cuando me bloqueo, me bajo a la playa.

–Con tres, me la imagino bajando con un camión de mudanzas…

–(Risas) Pues intento ser práctica, yo no soy de la de los cubos, las palas, la bañera… y a veces me siento muy mal porque soy de las que ve a su niña pequeña robando el cubo de al lado porque nosotras nos bajamos con lo puesto. Yo soy una madre de supervivencia.

–No se eche culpas. Seguro que es una buena madre.

–Pues mira, cuando mi hija pequeña me dice «mami, preciosa, eres la mejor del mundo» me derrito; pero cuando la de 12 años te dice «gracias mamá» y se siente orgullosa de mí, ahí veo que tan mal no lo habré hecho.