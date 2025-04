Consejos contra el calor: Haz que tu ventilador funcione como un aire acondicionado

irene toribio Lunes, 8 de agosto 2022, 12:51 | Actualizado 20:07h. Comenta Compartir

Este verano está siendo uno de los más duros y calurosos que hemos vivido, y es que parecemos vivir en una ola de calor constante. En la calle buscamos lugares fresquitos en los que parar (tiendas, supermercados, bares...), intentamos pasar la mayor parte del tiempo posible en la playa o en piscinas, y en casa es prácticamente imposible apagar el aire acondicionado. Pero, ¿qué hay de los que no lo tienen? El ventilador, a veces, parece solo remover el aire caliente, así que hoy te damos un truco para que tu ventilador se convierta prácticamente en un aire acondicionado 'low cost'. Así, no solo echará aire y moverá el caliente, si no que conseguirás que el aire que desprenda sea fresquito. Para convertir un ventilador en un aparato de aire acondicionado necesitarás únicamente dos botellas de refresco, bridas o alambres de sujección, y hielo.

Lograrlo solo te llevará unos minutos. Lo primero que debes hacer es perforar 'el culo' de las botellas haciendo un agujero en ambas con una tijera, abriendo así la base de las botellas. Después, con un cuchillo, cúter u otra herramienta como un taladro, haz varios agujeros en las bocas de la botella. La idea es que se cree una especie de rejilla. Tras esto, usando bridas, alambres o algún tipo de sujección, fija las dos botellas en la parte posterior del ventilador.

Ahora mete dentro de las botellas algunos cubitos de hielo, sin llenarlas, ya que tendrán mucho peso y podrían caerse. También puedes añadir un poquito de sal, ayudará a que el hielo se mantenga intacto más tiempo. Por último, cierra el tapón de las botellas y ajústalas para que el ventilador vaya absorbiendo el aire frío que emanan y expulsándolo por delante. El aire que expulse ahora tu ventilador será fresquito y funcionará como un aire acondicionado.

Eso sí, ten en cuenta que has de ir revisando el estado de los hielos y cuando se hayan derretido los puedes cambiar por unos nuevos. Además, puedes estar tranquilo, esto no estropeará tu ventilador y podrás quitarlo en el momento que desees, aunque te aseguramos que después de probarlo... ¡No querrás deshacerte de este truco!

Disfruta del verano como merece sin pasar demasiado calor, ni en casa ni fuera. Recuerda mantenerte hidratado y tomar el sol con precaución, ya sabes que puedes conseguir un bronceado perfecto sin exponerte demasiado a los rayos solares.