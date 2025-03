«Vendería mi alma al diablo por el manuscrito del 'Quijote'»

Ana Santos Aramburo (Zaragoza, 1957) está a punto de cumplir diez años al frente de la Biblioteca Nacional de España (BNE), que acaba de ser ... noticia tras sacar a la luz una comedia de Lope de Vega gracias a la inteligencia artificial. Santos, mujer de verbo fácil y trato agradable, es la centinela de los 35 millones de ejemplares que descansan en este santuario de la palabra. Aquí le tiramos de la lengua, y no rehúye ninguna pregunta... hasta nos confiesa con quién de los autores que le rodean tendría una cena platónica.

-Los primeros directores de la BNE, allá por el siglo XVIII, eran los confesores del Rey. ¿Ya le gustaría escuchar los pecadillos de don Felipe, no?

-No sería una buena confesora porque perdonaría todo y sin penitencia. ¿Quién no ha pecado? Hasta Jesús lo dijo… 'el que esté sin pecado que tire la primera piedra'.

-Es usted la custodia de 35 millones de originales… y solo puedo salvar uno…

Ufff… esa respuesta es difícil. 'El cantar del Mio Cid'. No lo exhibimos por razones de conservación. Está guardado en una cámara acorazada. Pero también me gustaría salvar todas esas comedias del Siglo de Oro que nos proporcionan alegrías continuamente. Y manuscitos iluminados tan bellos como el 'Libro de Horas de Carlos V' o 'El Beato de Liébana'.

-Sánchez y Feijóo le llaman esta noche y le dicen 'Ana, recomiéndanos un par de libros que nos distraigan de tanto lío'…

-A los dos les recomendaría poesía, que es muy curativa y un bálsamo para el alma. Cuando llegas a casa cansada y abrumada por los problemas encuentras que en la poesía hay otra manera de enfocar la vida. Y también les recomendaría los clásicos griegos, que defendieron el valor de la convivencia.

-¿Y si le telefonea Putin?

-'Guerra y paz', de Tolstói, aunque no sé si este personaje lee algo.

-¿Qué libro cree que deberíamos leer todos y cada uno de los ciudadanos de este país?

-Suena a tópico, pero 'El Quijote'. Tiene todas las claves para la vida cotidiana. Cervantes fue un visionario de la modernidad, de los valores que deben impregnar nuestra sociedad, de la tolerancia, del coraje para enfrentarse a los problemas, del amor a la vida...

-Métase en la piel de entrevistadora… aparece por esa puerta don Miguel… ?Primera pregunta al genio.

-¿Qué fue lo que le impulsó a escribir una novela como 'El Quijote'?

-Y por ahí viene sonriendo Federico García Lorca… pregunte, pregunte… ¿qué le gustaría saber?

-Si en algún momento de su vida ya supo que iba a ser el gran poeta que fue. Creo que si no hubiera pasado lo que pasó, Lorca seguiría siendo el gran poeta que fue, pero nos faltaría el mito.

-Es usted la librera de una edificio majestuoso y monumental… ¿no le apetecería algún día cambiarlo por una pequeña biblioteca rural?

-Me apetece muchas veces. Soy una ferviente admiradora de esas bibliotecarias que, muchas veces sin recursos, tienen la convicción de su misión de fomentar la lectura y convertir las bibliotecas en centros de convivencia.

Su primer párrafo favorito

-¿Qué arranque de libro le dejó sin respiración?

-El de 'Cien años de soledad'. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento…

-Se acaba de descubrir en la BNE el manuscrito de una obra de Lope... ¿hay algún libro que no posee por el que vendería su alma al diablo?

-Por el manuscrito del 'Quijote'. Sería un bombazo. Tiraría la casa por la ventana. Y creo que se volcaría todo el mundo. Pero como no existe, por la primera edición del Amadís de Gaula, que está en Londres.

-¿Es de las que pide que le dediquen los libros?

-No soy nada fetichista. Me ahorro muchas colas en la Feria del Libro. Tampoco valoro la posesión. Si alguien viene a casa y le gusta un libro de mi biblioteca se lo regalo.

-Acabamos de celebrar los 500 años de Nebrija, autor de la primera gramática del castellano. ¿Se llevaría el maestro las manos a la cabeza si viera cómo escriben los jóvenes cuando chatean?

-Conociendo a Nebrija, estaría preparando unas normas para enseñar bien esas 'reglas'…

Una cena platónica

-Lleva diez años en el cargo… tras la marcha de Borja-Villel del Reina Sofía, ya es la más veterana de los grandes centros culturales… se dice a sí misma eso de «cuando las barbas de tu vecino...»

-Más que las barbas de mi vecino, es la evidencia de la edad. He cumplido 66 años y desde luego me voy a jubilar pronto.

-De todos los autores que conviven con usted… ¿con quién le gustaría cenar?

Con Platón. ¡Una cena platónica!

-¿Y a una copa y lo que surja…?

-Eso nunca se sabe. Hay que tomar la copa y luego ya veremos.

-¿Qué escritor o escritora le acompañará esta noche cuando se meta en la cama?

-Emilio Lledó. Estoy leyendo su último libro 'Identidad y amistad'.

-Por cierto, para dormir ¿libro o serie?

Libro entre semana, aunque llego tan cansada que me quedo dormida enseguida. Los fines de semana, alguna serie.

-¿Para cuándo otro Nobel de Literatura español?

-Ojalá sea pronto y ojalá sea mujer. Pero no me pidas un nombre que me creas un problema…

-Bajo su gestión, un individuo que se hizo pasar por investigador dio un cambiazo de una obra original de Galileo por una copia, ¿le ha quitado el sueño el célebre 'Sidereus Nuncius'?

-Me ha generado mucho sufrimiento, pero tengo la conciencia muy tranquila.

-¿A quién le gustaría regalar un libro?

-A una persona que el otro día en el metro pedía dinero para comprar a su hijo 'El Lazarillo de Tormes', que lo necesitaba para el colegio.

«Leía cuentos a mis hijos»

-¿Todo está en los libros?

-Todo no está en los libros. Y por eso se sigue escribiendo. Los escritores siguen teniendo esa necesidad de crear belleza con las palabras.

-¿Leía cuentos a sus hijos?

-Sí, y ahora mis hijos se los leen a mis nietos cada noche.

-¿Qué le dice a ese 35% de españoles que no lee nunca?

-Es difícil crear un hábito lector cuando, a lo largo de la vida, igual no se ha podido tener por distintas circunstancias. Les digo que lo intenten. Es una maravilla ver en los clubes de lectura a mujeres jubiladas que quieren seguir aprendiendo a pesar de que nunca tuvieron acceso a la cultura.

-Las mujeres son las que más leen en todas las franjas de edad… ¿deberían mandar más?

-Sí, pero por una cuestión de igualdad. Mejor un jefe que lea a uno que no lea.

-El XXI, ¿en qué es un Siglo de Oro?

-En la capacidad de comunicación y acceso al conocimiento que ha brindado internet. Lo hemos visto en el desarrollo de las vacunas contra la covid.

-En España se escribe y se publica mucho, pero no se lee tanto… ¿hay lectores para tantísimos libros?

-Ese es un problema. Se publica cada vez más. ¿Hay lectores? Pues no lo sé. Lo que sí que hay es compradores.

-El primer incunable español, el sinodal de Aguilafuente (1472) ha pasado temporalmente por la BNE, pero se custodia en la catedral de Segovia, ¿no debería ser la BNE su casa?

-Soy respetuosa con las instituciones que conservan ese tipo de ejemplares y los conservan bien. Lo importante no es tanto dónde sino que se garantice la conservación y el acceso a los investigadores. El Sinodal esta cuidado en la catedral de Segovia con mucho mimo.

-Si hubiera que poner un precio a los tesoros de la BNE… ¿igual pagamos un año de pensiones, no?

-Seguramente sí. Solo incunables tenemos unos tres mil.

-¿Cree que los juntaletras tenemos los días contados con programas de inteligencia artificial tipo Chat GTP?

-Jajaja… estoy enloquecida con esto. No, al revés… Habrá más oportunidades, aunque esto va a cambiar la forma de crear.