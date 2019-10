«Lo que hace es muy valiente, yo me pongo en su lugar y...» Domingo, 13 octubre 2019, 09:45

Resulta imposible caminar por La Roda junto a su alcalde sin que algún vecino se detenga a saludarle con cariño, sin lástima. Su arrojo suscita unanimidad y las palabras de afecto se suceden fuera y dentro del Ayuntamiento. «La enfermedad no le ha superado a él; es él quien la está superando, y en ese proceso transmite ilusión por hacer muchas cosas. A la vida hay que echarle coraje y él es un ejemplo», dice Rosa, una empleada municipal. María Angeles García, concejala de su partido, recuerda que no lo conocía hasta que la fichó para la candidatura. «Yo no era ni del PSOE, y sus ganas de vivir, su forma de ver la vida, su ilusión y su fuerza me convencieron». Entramos en la confitería Fernández, uno de los santuarios de los famosos 'Miguelitos', regentada por José Antonio y Loli. El matrimonio coincide: «Levantarse todos los días para trabajar por el pueblo con lo que tiene es muy valiente. Me pongo en su lugar y no tendría fuerza. Él vale un montón». Unos días después de su victoria en las elecciones, Amores recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Su discurso emocionó a todos. «La medalla se le queda pequeña», sostiene Sole, que le planta un beso en la mejilla junto al parque Adolfo Suárez, de La Roda. Hasta sus rivales políticos reconocen su valor. «Con una situación tan difícil, tiene mucho mérito lo que está haciendo», apunta Santiago, concejal del PP. Y Daniel, camarero del restaurante Molina, donde Juanra suele almorzar, opina así: «Es un referente, un luchador con una fuerza de voluntad ejemplar». Y una voz más, la de Maribel, de la librería Avenida: «Te lo digo desde el corazón, tiene unos huevos muy gordos».