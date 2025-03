De las 'vacas locas' a 'ciervos zombis'

Izaskun Errazti Sábado, 14 de septiembre 2024, 13:56 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

Letargo, hiperexcitabilidad, incapacidad para levantar la cabeza y mantener la mirada. Los animales que presentan esta sintomatología están condenados a muerte. Son víctimas de lo ... que se conoce como caquexia crónica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a especies de ciervos, alces y renos y que, por el momento, no tiene cura. No es algo nuevo; el primer caso registrado en el mundo se dio en los años sesenta en el estado norteamericano de Colorado en un ciervo en cautividad, y no fue hasta los ochenta cuando se confirmó la muerte del primero salvaje. Pero las alarmas se mantienen encendidas desde hace meses, después de que este mal, muy contagioso, se cebara con centenares de los cérvidos que pueblan el Parque Nacional Yellostone, en Wyoming.

En Canadá, el pasado año se confirmaron casos en ocho rebaños de ciervos, reportándose más de 200 positivos por la enfermedad. Una situación que se disparó en Estados Unidos, donde ya se han detectado alrededor de 1.200 casos. Hasta el pasado mes de julio se habían confirmado contagios en 474 condados de 34 estados en EE UU. La situación no parece preocupante en Europa, Fue en Noruega donde se describió el primer caso en 2016 y allí se han concentrado también la mayor parte de los afectados: 21 renos, 13 alces y 3 ciervos rojos que dieron positivo hasta 2023. En Suecia y Finlandia sólo se han documentado tres y cuatro casos, respectivamente. No obstante, y dada la «preocupación real» que existe por la expansión de esta dolencia, la Universidad de Minnesota ha puesto en marcha un proyecto internacional sobre el riesgo de que la caquexia crónica salte a los humanos en el que participan científicos de todo el mundo. El ensayo se prolongará al menos hasta enero de 2025. 474 condados de más de una treintena de estados del norte de América han reportado casos de caquexia crónica, también conocida como la 'enfermedad del ciervo zombi'. Juan Carlos Espinosa, experto del grupo de Sanidad Animal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), representa a España en el proyecto en torno a una enfermedad que, explica, «no está provocada por un virus, sino por un prión», una proteína con forma alterada que degenera el cerebro, provoca cambios en el comportamiento del animal y es similar a la encefalopatía espongiforme bovina: EBB o m al de las 'vacas locas'. Un problema «serio» La EBB acabó transmitiéndose a los humanos, provocando más de 200 muertes hasta 2019 por la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Para evitar que una situación similar se repita, «y aunque no hay evidencias de que las personas o los animales domésticos puedan verse afectados», los científicos se han puesto manos a la obra para estudiar el potencial zoonótico de este mal. «Por fortuna, los humanos tenemos cierta protección a la hora de infectarnos con otros priones. Pero no hay que bajar la guardia», advierte Espinosa, que no se anda con rodeos. «Norteamérica -afirma- t iene un problema serio, y no hay quien lo detenga, tanto por el norte como por el sur». Y es que, explica el científico, la mal llamada, en su opinión, 'enfermedad del ciervo zombi', «muy contagiosa, se transmite por contacto directo con el animal infectado o con restos infecciosos que hayan quedado en el ambiente, en las heces, la orina, en el suelo, las plantas...». Además, desde que un animal se infecta pueden pasar entre 16 meses y 4 años hasta que se presentan los síntomas y muere. Ampliar En la imagen, un animal con la enfermedad en estado avanzado. caiérvidoercvo IMasgn Departamento de caza y pesca de Wyoming El problema se ve agravado por la gran movilidad de los cérvidose. «Son animales que se mueven por territorios muy amplios, y son difíciles de controlar, lo que ha provocado que la enfermedad se haya extendido mucho, poniendo en peligro a algunas especies salvajes, como los caribúes, que podría verse en riesgo de extinción». No obstante, la mayor preocupación en Norteamérica se centra en el consumo de carne infectada por parte de las personas que se podría estar produciendo en algunas zonas. Según explica el científico del CSIC, la caza de estas especies resulta allí algo habitual, «no sólo como práctica deportiva, sino también como fuente de alimentación. En algunos lugares, sobre todo más al norte, en Canadá, incluso como forma de supervivencia, al ser la única fuente de proteína al alcance de sus habitantes. Muchos humanos podrían estar consumiendo estos tejidos infectados, lo que levanta mucha preocupación». xxx Aunque no se han detectado casos de la enfermedad en humanos, las autoridades sanitarias recomiendan a los cazadores evitar el consumo de carne, sobre todo de tejidos como el cerebro Cuenta Espinosa que, a veces, los cazadores colaboran con las autoridades sanitarias «y mandan muestras del cerebro del animal para que se analicen. El problema es que, a menudo, cuando se les envían los resultados de la analítica ya se han comido su carne», lamenta. Y mientras los contagios siguen extendiéndose, «y cada mes aparecen casos en nuevos condados y esto se está convirtiendo en algo imparable». Noticia relacionada El calvario de una isla coreana atestada de ciervos Noruega, el primer país europeo, que se vio afectado por el mal del 'ciervo zombi', tuvo muy claro cómo acabar con el problema, tomando una decisión drástica que provocó una cascada de críticas. «El Gobierno cogió el toro por los cuernos, llamó a los cazadores y les encargó que acabaran con todos los ciervos », recuerda Juan Carlos Espìnosa. - ¿Fue una buena solución? - Puede que a largo plazo lo sea, aunque puede que ni por esas se haya conseguido erradicar la enfermedad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Estados Unidos