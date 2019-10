Vacas a babor Las vacas se alimentan de desechos orgánicos de empresas de la zona; la granja tiene paneles solares para su funcionamiento. :: zumapress Róterdam ha creado sobre las aguas de su puerto un espacio sostenible donde 'pastan' 35 reses. Es la primera granja flotante del mundo y su leche ha conquistado el mercado local P. MUÑOZ Miércoles, 23 octubre 2019, 08:34

El mugido de las vacas convive con los contenedores industriales que van y vienen en la frenética actividad del puerto de Róterdam, el mayor de la Unión Europea. Las aguas que bañan la urbe holandesa acogen desde el verano la primera granja flotante del mundo. Allí, una veintena de ganaderos mima cada detalle de la comida e higiene de las 35 vacas embarcadas en este proyecto pionero, que apuesta por la producción sostenible de leche aprovechando el espacio acuático de esta ciudad portuaria de casi 630.000 habitantes. Como si tuvieran que fichar cada día, las vacas están perfectamente identificadas y cada una tiene su propia foto de carné en la que posa mirando a cámara con su nombre y su DNI: Jacoba I (6992), María (7213), Diva (7081), Annabel (7155)...

Las cuatro palabras clave de esta iniciativa son el bienestar (del animal), la circularidad, la sostenibilidad y la innovación, todas tareas concentradas en una granja que produce alimentos saludables y cerca del consumidor, «o sea, dentro de la misma ciudad», recuerda a Efe su promotor, el empresario Peter Van Wingerden.

No faltan razones para recurrir a la construcción en el agua: la escasez de tierra, el cambio climático, el rápido crecimiento de la población concentrada en las grandes metrópolis y las largas distancias entre la producción y los consumidores, lo que conduce a un mayor uso del transporte y, por ende, a una mayor contaminación.

«La gente ya no sabe lo que es la vida agrícola; esto les reconecta con el origen de la comida»

La idea nació en 2012, mientras Van Wingerden se encontraba en Nueva York. Allí se dio cuenta de la fuerza que tuvo un huracán como 'Sandy' para arrasar una ciudad y dejarla sin suministros: el centro logístico se hunde, las estanterías de los supermercados se vacían y los residentes no tienen acceso a ningún alimento dos días después del desastre. «Lo que más me sorprendió fue ver lo vulnerable que eran a un fuerte temporal. La comida en Nueva York viene de lejos. Los proveedores no fueron capaces de acceder durante días porque las carreteras estaban inundadas», recuerda el empresario sobre aquellos días trágicos para la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Tres pisos y un jardín

La granja flotante está en el complejo de Merwedehaven, en la periferia del puerto de Róterdam. Rodeada de embarcaciones marítimas, recintos portuarios y vías acuáticas, las 35 vacas rojas y blancas flotan en esta plataforma de 1.300 metros cuadrados. Son tres pisos: uno de diferentes usos sumergido en el agua; en el segundo hay una fábrica de lácteos donde se elabora el yogur y se trata la leche; y en la planta superior se encuentra el ganado, alimentándose al aire libre.

Además de usar el espacio acuático, la innovación que representa esta granja es el uso de la tecnología verde. El techo recoge el agua de la lluvia, que se reutiliza y, a un lado de la granja, decenas de paneles solares flotan en el agua suministrando la energía que necesitan los sistemas que la hacen funcionar. Las vacas se alimentan de desechos orgánicos de empresas locales y el estiércol se procesa y se separa de la orina, lo que, para Van Wingerden, «representa un ciclo de producción cerrado y perfecto».

Además, hay un jardín verde en tierra firme, donde las vacas pueden deambular libremente durante horas y donde también se cuida y alimenta a los recién nacidos, que aún no están preparados para «salir a flote».

El proceso para que este proyecto de «agricultura urbana» haya logrado el visto bueno del municipio ha durado años. Primero fueron los defensores de los animales quienes denunciaron el posible efecto del oleaje sobre las vacas, pero una investigación de la Universidad de Utrecht confirmó que el ganado no se mareaba. Después llegaron las quejas de los vecinos, inquietos por el hedor que podían sufrir al vivir cerca de una granja llena de excremento animal. Hubo residentes que hicieron llegar sus protestas al alcalde pidiéndole que no aprobara el proyecto porque «el ganado hace ruido».

Para los ganaderos del lugar, eso solo es una muestra de que «la gente ya no sabe lo que es la vida agrícola». En su opinión, tener esta granja en la ciudad «puede volver a reconectar a los residentes con el origen de la comida; pueden comprar sus productos aquí, mientras ven cómo se mantiene y cuida a las vacas».

La plataforma solo lleva unos meses en pleno funcionamiento, pero ya está siendo un éxito, tanto entre los supermercados locales, como para inversores extranjeros, en especial de EE UU, China y Singapur. «Ahora tenemos peticiones de grandes ciudades para construir granjas flotantes allí», celebra Van Wingerden, que ya está diseñando una próxima de pollos y otra de verduras.