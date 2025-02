Últimos días para pedir la ayuda de 200 euros: Todo lo que necesitas saber

Lunes, 26 de septiembre 2022, 14:42 Comenta Compartir

La ayuda del Gobierno de 200 euros para paliar las consecuencias de la crisis está llegando a su fin. El próximo 30 de septiembre finaliza el plazo para solicitarla y si aún no lo has hecho, deberías saber qué necesitas para pedirla y cuáles son los requisitos. Lo fundamental que has de saber es que se han de cumplir: Tener residencia legal en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el último año. No estar cobrando el Ingreso Mínimo Vital o pensiones de la Seguridad Social. Residir en hogares en los que la suma de las rentas que se perciban, por parte de todos componentes de la familia, haya sido inferior a 14.000 euros en 2021. No superar los 43.196,40 euros de patrimonio familiar, una vez descontada la vivienda habitual

Así que, ara solicitar la ayuda de 200 euros (también conocido como cheque 'antiinflación') tus ingresos anuales han de ser menores a 14.000 euros y no puedes haber sido beneficiario del Ingreso Mínimo Vital ni recibir pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social. La razón del Gobierno para explicar esta exclusión es que el IMV ya ha sido revalorizado un 15% en la prórroga del decreto anticrisis, y las pensiones lo harán en función de la inflación.

También la pueden solicitar personas en paro que estén inscritas en la oficina de empleo, sean beneficiarios o no de la prestación o subsidio por desempleo, siempre que en 2021 hubieran percibido ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y tuvieran un patrimonio inferior a 43.196,40 euros anuales.

También se deben tener en cuenta los ingresos y patrimonio de las personas que convivan con el solicitante en el mismo domicilio a 1 de enero de 2022 y tengan entre ellos una relación matrimonial o de parentesco.

Para solicitarla, has de entrar en la web de la Agencia Tributaria y rellenar el formulario correspondiente, o bien llamar a los números que han habilitado de lunes a viernes, de 9 a 19 horas: 91 889 81 46 o 901 200 346.

Si ya la solicitaste, para comprobar si te han aprobado la ayuda de 200 euros deberás acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y hacer clic en el enlace 'Consulta de solicitudes presentadas'. Se puede ingresar con certificado o DNI electrónico.