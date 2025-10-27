HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 26 de octubre, en Extremadura?

El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real

Manuel Ortega lleva diez años creando diseños en las grupas de las mulas, un oficio sin relevo generacional

J. M. L.

Ciudad Real

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Futbolistas e influencers imponen cada año el corte de pelo de moda. Este año imperan el «fade» -el corte se desvanece desde la nuca hacia ... arriba-, el «undercut» -con los laterales muy cortos-, el «mullet» -largo atrás y corto en los laterales más un flequillo y el «side part», que combina el clásico peinado con raya a un lado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  4. 4 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6

    Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»
  8. 8 La OCU alerta de nuevos casos de estafa: se están haciendo pasar por la Consejería de Sanidad
  9. 9 Badajoz no se cansa de correr y disfruta de la carrera más larga de las que organiza la policía
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real

El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real