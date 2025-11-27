Turrón sabor pizza, nachos o pollo: la nueva propuesta del chef Dabiz Muñoz

Judith Rueda Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Los turrones del reputado chef con estrellas Michelín Dabiz Muñoz son un fenómeno en las redes todas las navidades, y este año tampoco se ha hecho esperar. La línea de turrones de este año incluye cuatro sabores totalmente inesperados como por ejemplo el turrón Chiken Waffle que combina los sabores del praliné de gofre caramelizado, el caramelo salado y el azucar perlado con el rebozado del pollo frito, un contraste de sabor que dejará a más de uno sorprendido.

Un sabor un poco más convencional es el de Cookies and Cream, pero lo que lo hace especial es que son a la brasa. En este turrón se mezcla tofee, una selección de cookies a la mantequilla, vainilla y crema de leche reducida a la brasa, lo que le da un toque de sabor a barbacoa. Las reacciones no se han hecho esperar en redes, llenándolas de vídeos probando los turrones más virales del momento.

Volviendo con uno de los más curiosos de esta línea se encuetra el turrón de Nachos Xtreme en el que se mezclan los totopos crujientes, caramelo de cítricos y sipore de tajín, dando como resultado una combinación ácida y picante.

Por último se encuentra el turrón más llamativo de todos, el de Pizza Margarita, que fusiona chocolate blanco, mozzarella, mermelada de tomate y albahaca, pesto dulce y bordes de pizza crujiente, convirtiéndose en una mezcla dulce y salada de lo más inesperada. Estos turrones estarán disponibles para la compra a partir del 1 de diciembre con un coste de 16,90 euros.

Turrones, sin duda, originales, que ya tienen sus propias reseñas en redes sociales.

Temas

Redes sociales