El turismo recupera su trono

Pintan oros para el turismo esta Semana Santa en España. En el cielo, donde según las previsiones meteorológicas el sol brillará, y en las cajas de hoteles, locales de ocio y restauración, agencias de viajes... Porque las ganas de abandonar la rutina y salir de ... casa parecen haber ganado la batalla a guerras, incertidumbres y cestas de la compra descontroladas. En eso coinciden todos los gremios con voz y voto en el universo turístico, que se frotan las manos ante unas expectativas más que halagüeñas para una temporada que está a punto de comenzar y que de salida resultará un 20% más cara. Un pronóstico que permitirá paliar las pérdidas de actividad por valor de más de 170.000 millones de euros que, según la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), «pesan como una losa» para el sector tras los años de pandemia.

Exceltur da por hecho que, como ya avanzó 2022, este año se alcanzará la «total» recuperación de la actividad, y calcula que el PIB turístico español podría ascender a los 168.453 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1% respecto a los niveles prepandemia. De cumplirse este escenario, la contribución del sector a la economía del país sería del 12,2% por segundo ejercicio consecutivo.

85.000 contratos firmados para Semana Santa, un 17% más que en 2022

«Venimos de un año que fue muy bueno y partíamos de unas predicciones poco optimistas que, a Dios gracias, no se están cumpliendo», expone Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de Directores de Hoteles (AEDH). «Una vez más, se va a demostrar la fuerza del turismo, que es una locomotora que avanza a buen ritmo y arrastra a toda la economía a nivel nacional», advierte. Lo confirman los datos, porque el 90% de las plazas hoteleras disponibles en destinos vacacionales clásicos están reservadas. «Y el turismo de interior también va muy bien, y ya estamos en torno a un 80%», indica Vegas. Además, queda una bolsa de reservas que «seguramente saldrán por lo que podríamos llamar 'turismo impulsivo', esa gente que espera a ver qué pasa con el tiempo y busca ofertas de última hora, aunque yo no aconsejo esperar tanto, porque cuanto más se espere más subirán los precios». Precios que, con 100 euros de media por habitación -15 euros más que antes del covid-, ya se han disparado, «pero como ocurre con la bolsa de la compra», justifica el presidente de AEDH. «Si hablásemos de la factura de energía eléctrica, de la de gas o gasoil en un hotel, habría familias que podrían vivir tranquilamente durante todo el año». advierte. «Son un montón de costes que no queda otra que repercutir. No son subidas de motu propio, sino que vienen obligadas».

Ampliar El sector hostelero ha aumenado los precios en torno a un 7,5%l EFE

Viajar, «una prioridad»

En las agencias de viajes se ofrecen tarifas que siguen «la misma línea que la inflación, entre un 10 y un 15% más altas». Lo dice el presidente de FETAVE, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, quien celebra que el incremento de precios no esté restando reservas, que ya se sitúan «entre un 30 y un 40%» por encima de las de 2022. Lo cierto es que comprar un billete de avión para viajar de Europa a España en los primeros meses de este año resulta un 25% más caro que antes de la llegada del coronavirus.

100 euros de media cuesta una habitación de hotel para estos días, 15 más que en 2019.

«Los dos años que hemos estado en casa nos han pasado factura, y ya se puede caer el mundo que, si no nos lo prohíben, vamos a salir sí o sí», señala César Gutiérrez Calvo. Porque, subraya, «las prioridades de los ciudadanos han cambiado y viajar ha escalado puestos en nuestra lista. Puede que nos lo quitemos de otras cosas, pero sí que dejas un dinerito guardado para Semana Santa, los puentes o ir preparando el verano», asegura. Tanto es así que «ya podemos empezar a comparar sin miedo los datos de este año con los de 2019, e incluso puede que sean mejores», avanza.

Los bares y restaurantes de la península llevan tiempo recibiendo buenas vibraciones. «Lo estamos viendo a diario y todos los fines de semana de manera intensa. Los ciudadanos han decidido salir hoy, porque mañana no saben si podrán», explica José Luis Yzuel, presidente de Hostelería España. Y la «corrección de precios, muy pequeña, de apenas un 7,5% más en febrero, que al hostelero, que es miedosísimo, no le ha quedado otra que aplicar», no ha restado clientela a estos locales.

Esas sensaciones se confirmarán esta Semana Santa, que promete ser «muy buena», como el tiempo, «que también va a acompañar, y eso siempre influye». «A pesar de lo que está pasando desde el punto de vista de la economía, de esos miedos y de los agoreros que anunciaban poco menos que el fin del mundo, el sector hostelero sigue trabajando a tope, tirando de la economía y creando empleo».

85 millones de visitantes extranjeros recibirá España a lo largo de este año

Menos del necesario, admite Yzuel, porque las dificultades para incorporar personal a estos negocios se mantienen. «La gente no quiere servir, ni trabajar el fin de semana, ni tampoco en horario partido. Resultamos poco atractivos y seguramente tenemos que hacer los deberes», reconoce. Mientras tanto, y según sus cálculos, «alrededor de 100.000 puestos se quedarán sin cubrir» de cara al paréntesis festivo que de alguna manera ha arrancado ya este fin de semana.

El turismo asiático se moviliza

La Semana Santa, sostienen los profesionales del sector turístico, sólo será un aperitivo de lo que traerá el verano, con un aluvión de visitantes que al término del ejercicio permitirá hablar de un nuevo récord. Las previsiones de Braintrust, firma de consultoría y servicios profesionales líder en el sector turístico, apuntan a que España alcanzará en este 2023 los 85 millones de visitantes extranjeros -fueron 83 millones en 2019-, con lo que se rozarían los 100.000 millones de euros en gasto. Eso sí, subrayan desde la firma, «siempre que no aparezcan nuevos cisnes negros».

Muchos de los 15.000 hoteles repartidos por la geografía española, que generan más de 2,5 millones de empleos directos, esperan la llegada de nuevos huéspedes con los deberes ya hechos, porque rozan el 100% de ocupación, celebra Manuel Vegas, de AEDH. «Esperamos superar incluso el balance de 2022, aunque también en esto tenemos que rezar y cruzar los dedos», manifiesta. Cuenta que el turismo asiático «ya se está movilizando», que a nivel europeo la demanda va como un tiro y que cada vez son más los mexicanos y norteamericanos que están haciendo de España su lugar de vacaciones. Pero es necesario sondear nuevos mercados. «El hindú ahora está muy fuerte. Tenemos que vender más el país en la India, promocionar mejor la 'marca España', pero esa es una labor que corresponde a las instituciones», concluye el portavoz de los directores de hoteles.

12,2% será en 2023 la contribución del turismo a la economía española por segundo año

Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación Nacional de Guías de España, está encantada con el movimiento que se observa. El colectivo, formado por 15.000 profesionales, sufrió con crudeza los rigores de la crisis sanitaria y se enfrenta a la competencia de los 'freetours', «nuestra espada de Damocles». Por eso celebra que la temporada se presente tan bien. «Hemos empezado el año con buen pie y grandes perspectivas. Contamos con empresas que nos hacen reservas anualmente y muchos otros servicios nos van saliendo en el día a día», explica. Lo que ya observa, además de una carga de trabajo que promete, es la llegada de «gente de todos los países, y muchos orientales. Grupos de japoneses, chinos y coreanos», expone la guía, quien destaca el tirón que tienen para estos días las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.

Mientras millones de ciudadanos ultiman los preparativos para poner tierra de por medio, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llama la atención sobre aquellos que no lo podrán hacer, y «la dualidad» que ha generado el fuerte incremento de los precios. «La demanda es tremenda entre las familias pudientes, pero son muchas las que ni siquiera se lo plantean porque afrontar la subida es imposible», zanja Enrique García.

Precios disparados Las tarifas aéreas para viajar de Europa a España están un 25% más caras que antes del covid

Agencias de viajes «Ya podemos comparar sin miedo los datos de este año y los de 2019, e incluso pueden ser mejores»